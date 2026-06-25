Ростом больше Путина: в Украине на крючок попалась огромная рыба (фото)

Хищнику может быть до 30 лет

В Днепропетровской области украинец поймал сома ростом с взрослого мужчину. Вес трофея составил более 40 кг.

Соответствующее фото публикуют в соцсетях. Точный вес гиганта – 41 кг, а длина достигла 180 см.

В соответствии с указанными параметрами, рыбе может быть от 15 до 30 лет. К сожалению, подробности удачной рыбалки, как и точное место, неизвестны.

41-килограммовый сом. Фото: соцсети

В Украине сом обыкновенный распространён в бассейнах рек Днепр, Днестр, Южный Буг, Дунай и в крупных водохранилищах. Этот вид является ценным объектом любительского и промышленного рыболовства.

Предпочитает глубокие участки рек, водохранилищ и озёр с медленным течением, корягами и ямами. Днём рыба чаще прячется в укрытиях, а на охоту выходит ночью.

Длина взрослого сома обычно составляет от 1 до 2 метра, а вес — от 20 до 80 кг, однако отдельные экземпляры вырастают значительно крупнее. Самые большие достоверно зарегистрированные особи достигали более 2,5 метра в длину и весили свыше 100 кг.

Сома легко узнать по длинному голому телу без чешуи, широкой уплощённой голове и большим усам. На верхней челюсти расположена одна пара длинных усов, а на нижней — две пары коротких. Окраска обычно тёмно-серая или оливково-бурая с более светлым брюхом.

Этот вид является хищником и питается рыбой, раками, лягушками, моллюсками и водоплавающими птицами. Молодые особи едят в основном беспозвоночных. Несмотря на многочисленные легенды, нападения сомов на людей чрезвычайно редки и научно не подтверждены как обычное поведение вида.

Ранее мужчина показал необычный улов и вызвал споры в TikTok. На Львовщине украинец поймал настоящего великана и отпустил его в воду после фотосесии.