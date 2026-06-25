Зростом більше Путіна: в Україні на гачок попалася величезна риба (фото)

Хижакові може бути до 30 років

На Дніпропетровщині українець упіймав сома ростом із дорослого чоловіка. Вага трофея склала понад 40 кг.

Відповідне фото публікують у соцмережах. Точна вага гіганта – 41 кг, а довжина сягнула 180 см.

Відповідно до зазначених параметрів, рибі може бути від 15 до 30 років. На жаль, подробиці вдалої риболовлі, як і точне місце, невідомі.

41-кілограмовий сом. Фото: соцмережі

В Україні сом звичайний поширений у басейнах рік Дніпро, Дністер, Південний Буг, Дунай та у великих водосховищах. Цей вид є цінним об’єктом аматорського та промислового рибальства.

Віддає перевагу глибоким ділянкам річок, водосховищ і озер з повільною течією, корчами та ямами. Вдень риба частіше ховається в укриттях, а на полювання виходить уночі.

Довжина дорослого сома зазвичай становить від 1 до 2 метри, а вага — від 20 до 80 кг, проте окремі екземпляри виростають значно більшими. Найбільші достеменно зареєстровані особини сягали понад 2,5 метри завдовжки та важили понад 100 кг.

Сома легко впізнати по довгому голому тілу без луски, широкій пласкій голові та великим вусам. На верхній щелепі розташована одна пара довгих вусів, але в нижній — дві пари коротких. Забарвлення зазвичай темно-сіре або оливково-буре зі світлішим черевом.

Цей вид є хижаком і харчується рибою, раками, жабами, молюсками та водоплавними птахами. Молоді особини їдять переважно безхребетних. Попри численні легенди, напади сомів на людей надзвичайно рідкісні та науково не підтверджені як звичайна поведінка виду.

Раніше чоловік показав незвичайний улов та викликав суперечки у TikTok. На Львівщині українець упіймав справжнього велетня і відпустив його у воду після фотосесії.