Часу сховатись майже немає: за скільки "Циркон" долітає до великих міст України

Через високу швидкість ракета є однією з найнебезпечніших

Увечері у четвер, 25 червня, росіяни атакували Київ п’ятьма ракетами "Циркон". За повідомленнями моніторів, усі вони були збиті українськими силами ППО.

Небезпека цього озброєння полягає у високій швидкості, яка не дозволяє добігти до укриття, адже часу практично немає. У мережі опублікували анімацію підльоту аеробалістичної ракети до української столиці з окупованого Криму та Курської області.

Як раніше зазначали у Силах оборони Півдня, російська гіперзвукова протикорабельна ракета "Циркон" здатна розвивати швидкість понад 9000 км/год та досягати українських міст за лічені хвилини.

Згідно з озвученими раніше оцінками ЗСУ, Одеси, Херсона та Миколаєва ракета "Циркон" може досягти приблизно за хвилину, Дніпра та Запоріжжя — менш ніж за 2,5 хвилини, Кропивницького — приблизно за три хвилини, а Києва — за 3,5 хвилини. Також повідомлялося, що шлях до Вінниці може займати близько 3,6 хвилини, до Харкова – 3,9 хвилини, а до Львова – 5,3 хвилини.

Час підльоту "Циркону" до великих міст України. Інфографіка "Телеграфа"

Експерти звернули увагу на помилку у розрахунках

Пізніше в Defense Express заявили, що такі розрахунки не можна вважати коректними. Видання пояснило, що показник 9000 км/год отримано шляхом перерахунку швидкості в 7,5 Маха, проте це не постійна швидкість польоту, а лише короткочасний максимум, що досягається ракетою під час пікірування на ціль.

Річ у тім, що на основній маршевій ділянці "Циркон", за оцінками експертів, летить зі швидкістю близько 5,5 Маха, що на висоті близько 30 кілометрів відповідає приблизно 5970 км/год.

Теоретично це означало б, що при пуску з комплексу "Об’єкт-100" під Севастополем до підльоту до Києва може пройти близько семи хвилин, а при запуску з модернізованого комплексу "Бастіон" на мисі Тарханкут приблизно шість хвилин. Проте фахівці наголошують, що подібні оцінки залишаються умовними.

Для точного визначення часу підльоту необхідно знати реальні характеристики ракети, її швидкість на різних етапах польоту, висоту, траєкторію та можливі маневри.

Оскільки "Циркон" використовує аеробалістичну траєкторію, визначити час його підльоту до того чи іншого українського міста з точністю до секунд поки що практично неможливо.

У Defense Express зазначають, що набагато важливіше те, наскільки швидко буде виявлено запуск, проведено ідентифікацію цілі та передано сигнал повітряної тривоги, адже в такому разі люди дійсно мають вкрай мало часу, щоб сховатися в безпечному місці.

Раніше ми розповіли, чому ракету "Циркон" важко збити. Вона є однією з найнебезпечніших в арсеналі армії РФ.