Названы старые дома, которые дольше всего держат тепло зимой: лучше их только новостройки

Стены толщиной до метра медленно отдают накопленное тепло.

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Зима обещает быть непростой – в случае отключения отопления дома промерзают через несколько дней. Среди старого жилищного фонда самыми стойкими оказались "сталинки".

Как рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии "Телеграфу", дольше сохранять тепло по сравнению с другими домами "сталинкам" помогают толстые стены.

"Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, они имеют толстенные стены, высоченные потолки – 3,5-4 метра. Олег Попенко, эксперт по ЖКХ

Высокие потолки в этом случае – минус, ведь это дополнительный объем для нагрева, однако это комментируется массивностью стен. Их толщина достигает 60-100 см. Кладка изготавливалась из кирпича и разрезана была не на десятилетие обитания. Массив стены медленно нагревается, но и медленно отдает тепло.

Благодаря этому "сталинки" могут продержаться при незначительных морозах (до –10) градусов 5-7 дней без отопления. Высшие показатели энергоэффективности имеют только современные новостройки.

Время промерзания разных типов домов/Инфографика "Телеграф"

Справка: "сталинки" — это дома, которые строили с конца 1930-х до середины 1950-х годов. Их строили преимущественно в крупных административных, промышленных и областных центрах Украины.

Дом середины прошлого века – "сталинка"

В некоторых городах запада Украины похож тип домов, которые при этом более древние, чем возведенные в середине века "сталинки". Это австрийские дома (австрийский люкс) — у них тоже толстые кирпичные стены, работающие как тепловой аккумулятор. Однако ожидать тепла во всех более старинных домах не стоит — из-за возраста и изношенности много щелей, сквозняков, а старые огромные окна и кое-где сохраненное печное отопление не дает стабильного тепла без предварительного ремонта здания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы уже готовятся к возможным отключениям электроэнергии и отопления. Среди предметов первой необходимости называют электропростыни и зарядные станции.