Зеленая жемчужина Оболони: где находится озеро Вербное и чем оно уникальное
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В водоем даже можно погрузиться
В Киеве, среди современных домов и дорог, есть тихое и зеленое место – озеро Вербное. Здесь можно отдохнуть от шума города, погулять у воды или просто насладиться природой.
Это озеро – настоящая маленькая жемчужина Оболони, которую стоит знать. "Телеграф" рассказывает, как появился водоем.
Откуда взялось Вербное?
Вербное озеро расположено между проспектом Степана Бандеры, Приозерной и Иорданской улицами. Его длина – чуть больше километра, глубина – до 20 метров, а вода настолько чиста, что сюда еще с советских времен приезжали купаться со всего левого и правого берега.
Существуют две версии происхождения озера: первая — искусственная (мол, возникла на месте песчаного карьера в 60–70-х годах во время застройки Оболони), вторая — естественная, ведь по одной из гипотез водоем — это остаток древнего русла реки Почайны. Воду сюда питают подземные источники, а берега украшают ивы – отсюда и название.
В заповедной зоне – рыбы, птицы и растения из Красной книги
Озеро — не просто симпатичное, но и официально охраняемое: с 1994 года Вербное имеет статус ихтиолого-ботанического заказника местного значения. Здесь обитает более 20 видов рыб — щука, карась, лещ, окунь, линь, елец, а также редкие моллюски и водные птицы.
На берегах растет сальвиния плавучая – растение из Красной книги. Также можно встретить кугу, камыш, тополь белый, иву трехтычинку, а еще — настоящие дикие ивовые заросли, создающие естественную тень и уют в жару.
Отдых на озере
В 2023-2024 годах на северном берегу было проведено масштабное обновление. Теперь здесь современный обустроенный пляж: новые дорожки, душевые кабинки, пандусы, удобные скамейки, урны, раздевалки, фонтанчики с питьевой водой, спортивные и детские площадки и даже инклюзивные зоны. Это пространство, где комфортно всем – независимо от возраста или физических возможностей.
Вербное – это место, куда приходят:
- чтобы купаться или загорать;
- гулять с детьми у воды;
- спокойно рыбачить;
- или просто – посмотреть на воду и помолчать.
Как доехать до озера
Озеро Вербное расположено в Оболонском районе Киева, между улицей Приозерной и проспектом Степана Бандеры.
Ближайшие станции метро — "Оболонь" и "Почайна". От станции "Оболонь" можно воспользоваться маршруткой №582 до остановки "Приозерная". От станции "Почайна" можно пройти пешком (около 20-25 мин) или проехать несколько остановок до улицы Приозерной.
Автомобилем до озера можно доехать по проспекту Степана Бандеры или улице Приозерной. Рядом есть удобные подъезды и парковочные места.
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