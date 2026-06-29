Отключения света, списание кешбэка и спирт в бензине: июль принесет украинцам масштабные изменения

Что отменят, а что введут в Украине в новом месяце

Возвращение графиков отключения света, новые стандарты бензина, льготы и тарифы — это только часть масштабных изменений, которые принесет украинцам июль 2026 года. Нововведения затронут миллионы граждан и могут серьезно повлиять на их повседневную жизнь.

"Телеграф" рассказывает о главных изменениях второго месяца лета.

Отключения электроэнергии и аномальная жара

В Украине анонсируют отключения света. Первые графики могут начать действовать на территории некоторых областей уже с 30 июня. В частности, свет могут отключить в:

Как долго продержатся ограничения — пока неизвестно. Однако генеральный директор Yasno Сергей Коваленко информирует, что энергосистема страны уже работает в напряженном режиме из-за аномальной жары, которая повлекла за собой резкое повышение потребления электроэнергии в связи с массовым использованием кондиционеров.

"В ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как всегда во время войны, следует быть готовыми к разным сценариям", — прогнозирует он.

Новый стандарт бензина и новые обозначения на заправках

С 1 июля Украина переходит не новый стандарт бензина — Е10. Это означает, что в горючее будут добавлять до 10% биоэтанола. Это нужно для гармонизации украинского топливного рынка с европейскими стандартами.

При этом данная мера может повлечь за собой подорожание топлива. По мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, добавление биоэтанола может увеличить стоимость бензина на 50-70 копеек за литр.

В связи с вышеуказанными изменениями с 1 июля на заправках появятся новые обозначения топлива. Вместо привычных А-92, А-95 и А-98 водители увидят:

● E5 и E10 — для бензина (цифра указывает максимальный процент биоэтанола: до 5% или до 10%);

● B7 и B10 — для дизельного топлива (процент биодизеля);

● XTL — для полностью синтетического дизеля.

Кешбэк сгорает — стартует новый цикл накопления

"Национальный кешбэк" обнулят с 1 июля. Программа перейдет на новый цикл накопления, а все неистраченные накопленные средства "сгорят" после 30 июня.

Бесплатный проезд для школьников в Киеве отменяется

На время летних каникул — с 1 июля по 31 августа — в Киеве отменяется бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте. Льгота в обычном режиме действует только во время учебного года, однако летом учащиеся по-прежнему могут покупать проездные билеты со скидкой 75%.

Обязательные подтверждения для пополнения карт через терминалы

С 26 июня 2026 года пополнение банковских карт через платежные терминалы требует обязательного подтверждения номера телефона и ввода одноразового SMS-кода независимо от суммы операции.

Вступительная кампания 2026

С 1 июля абитуриенты смогут регистрировать электронные кабинеты для поступления в высшие учебные заведения. С их помощью поступающие будут дистанционно подавать документы, следить за ходом вступительной кампании и проверять результаты отбора.

Льготные условия "єОселі"

С 17 июля для ветеранов, участников войны и членов семей погибших воинов откроется доступ к льготной ставке 3% по программе "єОселя". В настоящее время эти категории лиц могут брать кредит на стандартных условиях — 7% годовых в течение первых 10 лет действия договора.

Изменения в июле 2026

Тарифы на коммуналку вырастут, но не везде

В части населенных пунктов Украины с 1 июля вырастут тарифы на воду. В частности, речь идет о Бородянке, Виннице, Ужгороде и Тернополе.

Цены:

139,34 грн/м³ — Бородянка (общий тариф: водоснабжение + водоотвод)

— (общий тариф: водоснабжение + водоотвод) 91,24 грн/м³ — Ужгород (общий тариф: водоснабжение + водоотвод)

— (общий тариф: водоснабжение + водоотвод) 81,01 грн/м³ — Винница (общий тариф: водоснабжение + водоотвод)

— (общий тариф: водоснабжение + водоотвод) 38,46 грн/м³ — Тернополь (цена только за водоснабжение)

Пополнить счет мобильного старыми способами не получится

Пополнить мобильный счет "Киевстар" с 1 июля через комбинацию *134# или через голосовое меню по номеру 899 станет невозможно. В компании решили отказаться от данного функционала из-за его низкой популярности.

Пенсионная реформа

В июле планируется представить пенсионную реформу, которая обновит подход к денежному обеспечению. Какие именно предложения будет содержать документ — неизвестно, однако, как пишет "Новини Live", потенциальными ключевыми изменениями могут стать повышение минимальных пенсий до уровня фактического прожиточного минимума и отмена так называемых "клановых" пенсий.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из пенсионеров гарантированно получит дополнительные деньги.