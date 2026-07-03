Заправки на колесах могут спасти ситуацию, но зреет серьезная проблема

Использование мобильных заправок может обернуться санкциями для операторов

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Из-за повторяющихся ударов по АЗС в Украине часть областей может перейти на мобильные и модульные АЗС. Однако это может окончиться проблемами.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук напомнил "Телеграфу", что в феврале-апреле 2022 года, когда российские кафиры уничтожили украинские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и пункты хранения ГСМ, правительство сделало некоторые послабления, позволившие уменьшить топливный кризис. Однако использование мобильных заправочных станций имело негативные последствия.

Он рассказал, что после освобождения территории вокруг Чернигова, военная администрация обратилась, чтобы обеспечить горючим чрезвычайников и скорые. "Мы туда с горем пополам, с трудом завезли несколько бензовозов, электростанцию и отпускали [горючее] по журналу, потому что тогда там не было ни света, ни интернета, ничего. И две недели мы так работали. Прошло пол года, и Гетманцев нам назначил 150 тысяч штрафа за работу без РРО", — рассказывает. "Поэтому где война, а где люди работают по нормативам мирного времени", — отмечает он.

По его мнению, правительство должно было бы решить этот вопрос, по крайней мере, во время действия военного положения, в том числе и за то, что за две недели уничтожили более 150 АЗС. "Должны знать, что мобильные АЗС на сегодняшний день запрещены законодательством Украины. И что-то правительство "не чешется", чтобы сделать какие-то изменения в законодательстве, чтобы разрешить хотя бы на период войны эти мобильные группы", — Косянчук резюмирует, что закрывать глаза на бочки с бензином правительство вряд ли будет.

Отметим, по закону продажи бензина без РРО или ПРРО в Украине невозможны. Горючее относится к подакцизным товарам и исключений не предусмотрено. Фискальный чек должен выдаваться на каждую расчетную операцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассматривается применение не только мобильных "бочек" с горючим, но и модульных заправок. Они стационарны и имеют свои особенности.