Заправки на колесах можуть врятувати ситуацію, але зріє серйозна проблема

Використання мобільних заправок може обернутися санкціями для операторів

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Через повторювані удари по АЗС в Україні, частина областей може перейти на мобільні та модульні АЗС. Проте це може закінчитися проблемами.

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук нагадав "Телеграфу", що у лютому-квітні 2022 року, коли російські окупанти знищили українські нафтопереробні заводи, нафтобази і пункти зберігання ПММ, уряд зробив деякі послаблення, котрі дозволили зменшити паливну кризу. Проте використання мобільних заправних станцій мало негативні наслідки.

Він розповів, що після звільнення території навколо Чернігова, військова адміністрація звернулась аби забезпечити пальним надзвичайників та швидкі. "Ми туди з горем пополам, з труднощами завезли кілька бензовозів, електростанцію і відпускали [пальне] по журналу, бо тоді там не було ні світла, ні інтернету, нічого. І два тижні ми так працювали. Пройшло пів року, і Гетманцев нам назначив 150 тисяч штрафу за роботу без РРО", — розповідає Косянчук. "Тому десь війна, а десь люди працюють за нормативами мирного часу", — наголошує він.

На його думку, уряд мав би розв'язати це питання, принаймні під час дії воєнного стану, зокрема і через те, що за два тижні знищили понад 150 АЗС. "Мусимо знати, що мобільні АЗС на сьогодні заборонені законодавством України. І щось уряд "не чешеться", щоби зробити якісь зміни в законодавстві, щоб дозволити хоча б на період війни оці мобільні групи", — Косянчук резюмує, що заплющувати очі на бочки з бензином уряд навряд чи буде.

Наголосимо, за законом продаж бензину без РРО чи ПРРО в Україні неможливий. Пальне належить до підакцизних товарів і винятків немає. Фіскальний чек має видаватися на кожну розрахункову операцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розглядається застосування не тільки мобільних "бочок" із пальним, а й модульних заправок. Вони стаціонарні та мають свої особливості.