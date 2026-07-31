Был кумиром украинок, но продался России: турецкому актеру-серцееду грозит тюрьма

Актер Керем Бюрсин оказался в деле об отмывании денег

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Звезда турецких сериалов, прославившийся ролью Серкана Болата в "Постучись в мою дверь", оказался в поле зрения следствия по делу о возможных махинациях вокруг турецкой благотворительной организации Ahbap.

Скандал связан с фондом, который турецкий рок-музыкант Халук Левент основал после разрушительных землетрясений в Турции в феврале 2023 года. Организация стала одним из главных центров сбора помощи пострадавшим. Теперь прокуратура проверяет возможные финансовые нарушения: по версии следствия, часть средств могла использоваться не по назначению, сообщает местное издание Sabah.

Имя Керема Бюрсина оказалось связано с делом из-за его активности после землетрясений. Актер призывал подписчиков помогать пострадавшим и публиковал реквизиты Ahbap в социальных сетях. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, знал ли Бюрсин о возможных незаконных действиях и имел ли к ним какое-либо отношение.

Актер размещал реквизиты Ahbap в соцсетях

В рамках расследования проверяют и других известных артистов. Если следствие докажет сознательное участие кого-либо из фигурантов в незаконной схеме, им могут предъявить серьезные обвинения: от длительного лишения свободы до пожизненного заключения.

Бюрсин любит Россию

Расследование совпало с новостями о новом этапе карьеры актера. В июле стало известно, что Керем Бюрсин сыграет главную роль в российской мелодраме "Любовь вне расписания". Съемки должны начаться в октябре 2026 года, а премьера запланирована на февраль 2027-го. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что это история "о любви, которая оказывается сильнее обстоятельств".

Связь Бюрсина с российским кино появилась не впервые. В 2025 году он сыграл главную роль в турецком ремейке российской комедии "Холоп". Тогда актер активно общался с российскими СМИ и рассказывал, что старался сделать фильм понятным именно российской аудитории. Пока в Турции продолжается расследование, российский проект с участием Бюрсина готовится к съемкам.

Напомним, что в феврале 2023 года в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. В результате катастрофы погибло свыше 50 500 человек, а в Сирии — 8476 человек.