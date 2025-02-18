Reuters запустил стрим с камер наблюдения в Киеве. В КГГА уже отреагировали

Камера установлена на гостинице "Украина"

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что международное издание Reuters запустило уличную онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Сейчас идет прямой эфир. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже отреагировали на это.

Онлайн-трансляцию Reuters опубликовал на своей странице в Facebook. "Телеграф" обратился в КГГА для выяснения ситуации.

В администрации столицы объяснили, что им неизвестно о запуске стрима журналистами Reuters. Поэтому и ответственного за разрешение на подобное они не знают. При этом в КГГА попросили отправить им ссылку на трансляцию, чтобы выяснить подробности.

Известно, что камера установлена на гостинице "Украина". Она показывает в реальном времени происходящее на Майдане и в небе над ним.

"Вид на памятку в Киеве Майдан Независимости", — говорится в подписи под трансляцией.

В то же время издание отключило комментарии к стриму.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения все онлайн-трансляции в Украине были прекращены из-за мер безопасности: чтобы россияне не могли получать информацию в прямом эфире во время ракетных и дроновых атак.

С начала войны Служба безопасности призвала владельцев уличных веб камер прекратить онлайн-трансляции, а граждан – сообщать об обнаруженных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ.

Издание Reuters установило камеру и ведет прямую трансляцию, несмотря на то, что в Украине продолжается военное положение и возможное использование записей Россией для координации обстрелов.

В то же время в столице Украины почти каждый день звучат взрывы от российских атак. Так, в ночь на 18 февраля Киев атаковали "Шахеды", в результате чего возник пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве было громко, ведь противовоздушная оборона сбивала беспилотники россиян.