Нетипичный обстрел Киева взбудоражил украинцев: какие детали вызвали самые большие вопросы
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Существенные повреждения получили около 30 жилых домов
Обстрел Киева в ночь на 6 июля показался нетипичным его жителям. Киевляне обратили внимание на малое количество "шахедов", которые использовали россияне в ходе атаки и не только.
"Киев. У кого еще ощущение, что с сегодняшним обстрелом все как-то не так? ", — написала жительница столицы в соцсети Threads.
Под ее публикацией много комментариев, в которых киевляне согласны с тем, что эта атака была другой. В частности, указывают на то, что между ней и предварительным массированным ударом очень малый интервал — всего четыре дня. Предыдущий массированный обстрел был ночью 2 июля.
- Думаю это потому, что мы не успели еще от прошлого отойти, а тут сразу этот
- Вообще неожиданно. Всегда через неделю хе**чат
Кроме того, киевляне заметили, что Россия изменила тактику — обычно перед тем, как запустить ракеты, она использовала большое количество "шахедов", а минувшей ночью их было очень мало.
- Шахедной прелюдии не было, ее заменили детонацией, обновление в нашей психике
- Да, шахедов как-то не было
Удар по Киеву в ночь на 6 июля — что известно
Россия использовала для удара по Украине 68 ракет. Основным направлением удара стал Киев, значительно повреждено около 30 жилых домов.
В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. По последним данным, там пятеро погибших и более 30 пострадавших. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами, там шесть погибших.
Еще около 60 жителей столицы получили ранения, среди них — 5 детей. Данные могут изменяться, идет разбор завалов.
Украина не сбила ни одного "Искандера" или "Циркона" — в чем причина
Украинские силы противовоздушной обороны не сбили ни одной баллистической ракеты и ни одной корабельной ракеты типа "Циркон"/"Оникс", которыми атаковала РФ 6 июля. Причина в дефиците ракет-перехватчиков.
Напомним, в ходе этой атаки Россия не использовала ни одной ракеты "Кинжал". Почему враг сократил ее использование и чем бьет вместо них, "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.