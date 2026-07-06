Нетипичный обстрел Киева взбудоражил украинцев: какие детали вызвали самые большие вопросы

Существенные повреждения получили около 30 жилых домов

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Обстрел Киева в ночь на 6 июля показался нетипичным его жителям. Киевляне обратили внимание на малое количество "шахедов", которые использовали россияне в ходе атаки и не только.

"Киев. У кого еще ощущение, что с сегодняшним обстрелом все как-то не так? ", — написала жительница столицы в соцсети Threads.

Под ее публикацией много комментариев, в которых киевляне согласны с тем, что эта атака была другой. В частности, указывают на то, что между ней и предварительным массированным ударом очень малый интервал — всего четыре дня. Предыдущий массированный обстрел был ночью 2 июля.

Думаю это потому, что мы не успели еще от прошлого отойти, а тут сразу этот

Вообще неожиданно. Всегда через неделю хе**чат

Кроме того, киевляне заметили, что Россия изменила тактику — обычно перед тем, как запустить ракеты, она использовала большое количество "шахедов", а минувшей ночью их было очень мало.

Шахедной прелюдии не было, ее заменили детонацией, обновление в нашей психике

Да, шахедов как-то не было

Удар по Киеву в ночь на 6 июля — что известно

Россия использовала для удара по Украине 68 ракет. Основным направлением удара стал Киев, значительно повреждено около 30 жилых домов.

Один из поврежденных домов. Фото: ГСЧС

Пострадала многоэтажка. Фото: ГСЧС

Жители одного из пострадавших домов. Фото: ГСЧС

В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. По последним данным, там пятеро погибших и более 30 пострадавших. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами, там шесть погибших.

Еще около 60 жителей столицы получили ранения, среди них — 5 детей. Данные могут изменяться, идет разбор завалов.

Украина не сбила ни одного "Искандера" или "Циркона" — в чем причина

Украинские силы противовоздушной обороны не сбили ни одной баллистической ракеты и ни одной корабельной ракеты типа "Циркон"/"Оникс", которыми атаковала РФ 6 июля. Причина в дефиците ракет-перехватчиков.

Напомним, в ходе этой атаки Россия не использовала ни одной ракеты "Кинжал". Почему враг сократил ее использование и чем бьет вместо них, "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.