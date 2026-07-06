В Вишневом под Киевом проблемы с воздухом и много пострадавших: карта и все последствия атаки РФ
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Жителей просят по возможности оставаться дома
Город Вишневое в Киевской области пострадал от российской атаки. Жителей просят не приближаться к месту поражения, так как существует большая опасность повторной детонации взрывоопасных предметов.
Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, при необходимости полицейские и спасатели проводят эвакуацию. При обнаружении подозрительных предметов жителей призывают ни в коем случае не касаться их и сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 или 102.
"Растет количество пострадавших. По состоянию на данный момент травмированы 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — девочка в возрасте 9 месяцев. К сожалению, количество пострадавших может увеличиться", — пишет Калашник.
На Facebook-странице Вишневской тергромады призвали жителей не выходить на рабочие места и не находиться на улице. В частности, это касается таких улиц:
- Киевская,
- Святошинская,
- Парковая,
- Леси Украинки,
- Европейская,
- Болукова,
- Железнодорожная,
- Южная.
Изменения движения поездов
Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. "Укрзализныця" уже использует резервные маршруты.
Ограничения касаются поездов:
- №93 Харьков — Холм,
- №134 Каменец-Подольский — Киев,
- №94 Холм — Харьков,
- №43 Днепр — Ивано-Франковск
- №104 Львов — Лозовая
- на фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.
В Вишневом ухудшилось качество воздуха
После атаки в городе Вишневое фиксируется ухудшение качества воздуха. По состоянию на 8:30, по данным сайта SaveEcoBot, уровень загрязненности составляет 196 AQI PM2.5, его классифицируют как вредный.
Как сообщал "Телеграф", из-за российского удара по Киеву в ночь на 6 июля известно уже об 11 погибших. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей.