В Вишневом под Киевом проблемы с воздухом и много пострадавших: карта и все последствия атаки РФ

Жителей просят по возможности оставаться дома

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Город Вишневое в Киевской области пострадал от российской атаки. Жителей просят не приближаться к месту поражения, так как существует большая опасность повторной детонации взрывоопасных предметов.

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, при необходимости полицейские и спасатели проводят эвакуацию. При обнаружении подозрительных предметов жителей призывают ни в коем случае не касаться их и сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 или 102.

"Растет количество пострадавших. По состоянию на данный момент травмированы 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — девочка в возрасте 9 месяцев. К сожалению, количество пострадавших может увеличиться", — пишет Калашник.

Расстояние между Вишневым и Киевом напрямую около 12 километров

На Facebook-странице Вишневской тергромады призвали жителей не выходить на рабочие места и не находиться на улице. В частности, это касается таких улиц:

Киевская,

Святошинская,

Парковая,

Леси Украинки,

Европейская,

Болукова,

Железнодорожная,

Южная.

Изменения движения поездов

Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. "Укрзализныця" уже использует резервные маршруты.

Ограничения касаются поездов:

№93 Харьков — Холм,

№134 Каменец-Подольский — Киев,

№94 Холм — Харьков,

№43 Днепр — Ивано-Франковск

№104 Львов — Лозовая

на фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

В Вишневом ухудшилось качество воздуха

Качество воздуха в Вишневом

После атаки в городе Вишневое фиксируется ухудшение качества воздуха. По состоянию на 8:30, по данным сайта SaveEcoBot, уровень загрязненности составляет 196 AQI PM2.5, его классифицируют как вредный.

Как сообщал "Телеграф", из-за российского удара по Киеву в ночь на 6 июля известно уже об 11 погибших. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей.