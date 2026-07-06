Укр

В Вишневом под Киевом проблемы с воздухом и много пострадавших: карта и все последствия атаки РФ

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Качество воздуха в городе ухудшилось Новость обновлена 06 июля 2026, 08:46
Качество воздуха в городе ухудшилось. Фото Коллаж "Телеграф"

Жителей просят по возможности оставаться дома

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Город Вишневое в Киевской области пострадал от российской атаки. Жителей просят не приближаться к месту поражения, так как существует большая опасность повторной детонации взрывоопасных предметов.

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, при необходимости полицейские и спасатели проводят эвакуацию. При обнаружении подозрительных предметов жителей призывают ни в коем случае не касаться их и сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 или 102.

"Растет количество пострадавших. По состоянию на данный момент травмированы 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — девочка в возрасте 9 месяцев. К сожалению, количество пострадавших может увеличиться", — пишет Калашник.

Расстояние между Вишневым и Киевом напрямую около 12 километров

На Facebook-странице Вишневской тергромады призвали жителей не выходить на рабочие места и не находиться на улице. В частности, это касается таких улиц:

  • Киевская,
  • Святошинская,
  • Парковая,
  • Леси Украинки,
  • Европейская,
  • Болукова,
  • Железнодорожная,
  • Южная.

Изменения движения поездов

Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. "Укрзализныця" уже использует резервные маршруты.

Ограничения касаются поездов:

  • №93 Харьков — Холм,
  • №134 Каменец-Подольский — Киев,
  • №94 Холм — Харьков,
  • №43 Днепр — Ивано-Франковск
  • №104 Львов — Лозовая
  • на фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

В Вишневом ухудшилось качество воздуха

Качество воздуха в Вишневом
Качество воздуха в Вишневом

После атаки в городе Вишневое фиксируется ухудшение качества воздуха. По состоянию на 8:30, по данным сайта SaveEcoBot, уровень загрязненности составляет 196 AQI PM2.5, его классифицируют как вредный.

Как сообщал "Телеграф", из-за российского удара по Киеву в ночь на 6 июля известно уже об 11 погибших. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей.

Теги:
#Киевская область #Атака #Вишневое