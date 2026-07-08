Россия могла захватить Гуляйполе: почему россиянам так важен этот город и куда они могут пойти дальше

Россия перекинула дополнительные силы и продолжает наступление

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На Гуляйпольском направлении россияне концентрируют свои силы, а по некоторым данным Гуляйполе может быть полностью захвачено врагом. Этот город в Запорожской области в последнее время являлся центром ожесточенных боев.

О потере Гуляйполя заявил соучредитель проекта DeepState и аналитик Роман Погорелый. Он отмечает, что враг перебросил дополнительные силы на это направление и продолжает давить. "У Гуляйполя у нас большие проблемы, очень большие", — говорит он.

Границы Гуляйполя полностью в красной зоне/ Источник: DeepState

В сводках Генштаба ВСУ о захвате города прямо речь не идет, однако в последних сообщениях об атаках окупантов в Гуляйполе не упоминается — только в населенных пунктах вокруг. В частности, в последней сводке пишут: "оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Гирке, Цветковое, Староукраинка, Воздвиженка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривне, Оленоконстантиновка".

Положение дел на Гуляйпольском направлении/Источник: Генштаб ВСУ

Бои за Гуляйполе

Гуляйполе был одним из ключевых узлов украинской обороны на юге с начала полномасштабного вторжения. После стремительного продвижения российских войск в первые недели войны и захвата большей части Херсонщины именно этот населенный пункт фактически стал барьером для дальнейшего наступления РФ на север Запорожской области.

Российское командование рассчитывало развить успех и продвинуться дальше в направлении Запорожья, однако Гуляйполе более четырех лет сдерживало эти планы.

Важность Гуляйполя для русской армии объясняется не только его расположением на линии фронта. Город является важным транспортным и логистическим узлом, контроль над которым открывает возможности для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области. После захвата населенного пункта российские войска получают более выгодные позиции для развития наступления на Орехов и создания угрозы для Запорожья.

По словам командира 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрия Филатова, после установления контроля над большей частью Гуляйполя российские подразделения пересекли реку и приступили к продвижению в направлении Орехова, который остается одним из главных опорных пунктов украинской обороны в области. В ответ Украина в конце января перебросила на это направление дополнительные силы, чтобы не допустить выход противника на рубеже для дальнейшего наступления на Запорожье.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, захват Гуляйполя является лишь промежуточной целью российского командования. После установления контроля над городом войска РФ стремятся продвинуться к рубежам реки Гайчур, а в дальнейшем создать условия для наступательных действий в направлениях Вольнянска и Павлограда.

Расстрелянный город: в Гуляйполе почти не было жизни

Решение об обязательной эвакуации семей с детьми было объявлено в ноябре 2025 года. К концу того же года город был фактически разрушен россиянами. Переселенка Юлия Медведь уехала из Гуляйполя в начале вторжения. Вспоминает, третьего марта россияне уже были на подходе к городу, были сильные обстрелы, проблемы со связью, не было воды и света, не работали аптеки и магазины.

С детьми ночевали в подвале. Учитывая ситуацию, семья выехала в Запорожье, а затем в Германию. Но из-за проблем со здоровьем у одной из дочерей семья вернулась в Запорожье. Юлия также поделилась фото из личного архива.

Фото Юлии Медведь из Гуляйполя/ Источник: spravzhne.media

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