Росія могла захопити Гуляйполе: чому росіянам так важливе це місто та куди вони можуть піти далі

Росія перекинула додаткові сили й продовжує наступ

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На Гуляйпільському напрямку росіяни концентрують свої сили, а за деякими даними Гуляйполе може бути повністю захоплене ворогом. Це місто в Запорізькій області в останні час було центром запеклих боїв.

Про втрату Гуляйполя заявив співзасновник проєкту DeepState і аналітик Роман Погорілий. Він зауважує, що ворог перекинув додаткові сили на цей напрямок і продовжує тиснути. "Біля Гуляйполя в нас великі проблеми, дуже великі", — каже він.

Межі Гуляйполя повністю в червоній зоні/ Джерело: DeepState

У зведеннях Генштабу ЗСУ про захоплення міста прямо не йдеться, проте в останніх повідомленнях про атаки окупантів в Гуляйполі не згадується — тільки в населених пунктах довкола. Зокрема, в останньому зведенні пишуть: "окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Оленокостянтинівка".

Стан справ на Гуляйпільському напрямку/Джерело: Генштаб ЗСУ

Бої за Гуляйполе

Гуляйполе було одним із ключових вузлів української оборони на півдні від початку повномасштабного вторгнення. Після стрімкого просування російських військ у перші тижні війни та захоплення більшої частини Херсонщини саме цей населений пункт фактично став бар'єром для подальшого наступу РФ на північ Запорізької області.

Російське командування розраховувало розвинути успіх і просунутися далі в напрямку Запоріжжя, однак Гуляйполе понад чотири роки стримувало ці плани.

Важливість Гуляйполя для російської армії пояснюється не лише його розташуванням на лінії фронту. Місто є важливим транспортним і логістичним вузлом, контроль над яким відкриває можливості для подальшого просування вглиб Запорізької області. Після захоплення населеного пункту російські війська отримують вигідніші позиції для розвитку наступу на Оріхів та створення загрози для Запоріжжя.

За словами командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова, після встановлення контролю над більшою частиною Гуляйполя російські підрозділи перетнули річку та розпочали просування в напрямку Оріхова, який залишається одним із головних опорних пунктів української оборони в області. У відповідь Україна наприкінці січня перекинула на цей напрямок додаткові сили, щоб не допустити виходу противника на рубежі для подальшого наступу на Запоріжжя.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, захоплення Гуляйполя є лише проміжною метою російського командування. Після встановлення контролю над містом війська РФ прагнуть просунутися до рубежів річки Гайчур, а надалі створити умови для наступальних дій у напрямках Вільнянська та Павлограда.

Розстріляне місто: в Гуляйполі майже не було життя

Рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми оголосили в листопаді 2025 року. До кінця того ж року місто було фактично зруйноване росіянами. Переселенка Юлія Ведмідь виїхала з Гуляйполя на початку вторгнення. Згадує, третього березня росіяни вже були на підході до міста, були сильні обстріли, проблеми зі зв'язком, не було води та світла, не працювали аптеки та магазини.

З дітьми ночували в підвалі. З огляду на ситуацію родина виїхала до Запоріжжя, а потім до Німеччини. Та через проблеми зі здоров'ям в одної з доньок родина повернулась в Запоріжжя. Юлія також поділилась фото з особистого архіву.

Фото Юлії Ведмідь з Гуляйполя/ Джерело: spravzhne.media

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