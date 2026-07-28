Как охладить квартиру в жару: простая привычка французов, о которой все забывают

Есть одна мелочь, которая без необходимости нагревает ваше жилье во время жары

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Помимо привычного закрывания ставней и жалюзи на солнечной стороне в течение дня следует делать еще одно. Речь идет о полном отключении неиспользуемых электроприборов от сети.

Такой рекомендацией поделилось Министерство здравоохранения и доступности медицинских услуг на фоне аномальной жары в 2026 году. Эта информация полезна и украинцам, которые в ближайшее время столкнутся с повышением температуры воздуха.

Главный враг прохлады — скрытые источники тепла

Для улучшения микроклимата в помещении французы рекомендуют ограничить источники тепла в домах. Для эффективного достижения этого достаточно не пользоваться электроприборами, которые выделят тепло, в периоды высоких температур. Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют полностью отключать от сети неиспользуемое оборудование.

Какие бытовые приборы выделяют больше всего тепла в наших домах?

Не все электроприборы обогревают помещение в одинаковой степени, но все устройства выделяют тепло во время работы или даже в режиме ожидания. Следующие устройства возглавляют список бытовых приборов, обогревающих наши дома:

телевизоры;

игровые приставки;

компьютеры;

мониторы;

принтеры;

некоторые зарядные устройства;

старые бытовые электроустройства.

Хотя один прибор сам по себе не сможет значительно повысить температуру в помещении, несколько электроустройств вместе могут способствовать более медленному охлаждению квартиры.

Стоит снизить тепловыделение

Во время жары следует использовать бытовую технику, которая выделяет много тепла, в более прохладное время суток. Готовку никто не отменял, однако лучше отказаться от выпечки и приготовить холодный суп. Кроме того, на время стоит забыть о сушилке и глажке, ведь соответствующие приборы могут значительно повысить температуру в вашем доме.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после короткой передышки в Украину может прийти новая волна жары. В отдельных регионах столбики термометров могут приблизиться к отметке +40 °C.