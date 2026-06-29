"Резерв+" недостаточно: какой документ нужно иметь с собой мужчинам с 1 июля, чтобы не забрали в ТЦК

Полагаться на приложение не стоит

В Украине идет мобилизация, с 1 июля проверки мужчин будут продолжаться. Чтобы подтвердить свой статус, может оказаться недостаточно приложения "Резерв+", юристы советуют иметь с собой также бумажные документы.

Адвокат Катерина Анищенко советует распечатать выписку из приложения и носить ее с собой. "Резерв+" может не открываться из-за проблем с интернетом или других технических неполадок. Однако раз сделать бумажные копии документов и иметь спокойствие — не получится, бумажную выписку следует обновлять хотя бы раз в неделю.

"А в идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда проводится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. К примеру, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас появилось", — пояснила Екатерина Анищенко.

Новые правила бронирования мужчин были введены в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Юристка добавила, что такую бумажную выписку украинским мужчинам стоит иметь с собой вместе с паспортом. Если "Резерв+" не откроется, или информация в приложении будет отличаться от той, которая есть у группы оповещения, мужчина может быть доставлен в ТЦК. Такие случаи не единичны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, планируют ли в Украине усиливать мобилизацию. Такие разговоры начались на фоне создания новых бригад в ВСУ для защиты севера нашей страны.