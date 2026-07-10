Вещи из СССР, которые современная молодежь считает роскошью и экотрендом: проверьте свои чердаки

Некоторые материалы из прошлого являются прекрасной альтернативой современным

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Некоторые вещи из советского прошлого сейчас не только возвращаются, но считаются хорошей альтернативой современным трендам. В бабушкиных шкафах и на чердаках можно найти настоящие сокровища.

"Телеграф" рассказывает, какие вещи из СССР сейчас приобрели популярность, их подсказал ШИ Gemini. Сейчас эти вещи ценятся среди молодежи и немало стоят.

Чугунная сковорода или котел

Именно тяжелую чугунную посуду, а не современные сковородки с тефлоновым покрытием выбирают профессиональные повара. Чугун не только буквально вечный, но и обладает идеальной теплопроводностью и природным антипригарным покрытием, которое становится лучшим с каждым годом использования.

Советская сковорода из чугуна. Фото: olx.ua

Многие утверждают, что еда, приготовленная на чугунной сковороде, вкуснее, чем та, что готовится в новомодных сковородках. Кроме того, в отличие от тефлона, который легко поцарапать и при перегревании он может выделять токсичные вещества, чугун абсолютно безопасен для здоровья.

Стеклянные банки и бутылки

В подвалах и на чердаках бабушек часто можно найти старые советские бутылки от молока и кефира с широким горлышком. Сегодня стеклянная посуда приобретает популярность, так как стекло не вступает в реакцию с продуктами, не выделяет микропластик и подлежит стопроцентной переработке.

Советские бутылки из-под молочки. Фото: olx.ua

Сторонники здорового образа жизни используют такие бутылки для хранения круп (это еще и очень эстетично), а также для жидких продуктов (напитки, масло). Этот экотренд вытесняет одноразовые пластиковые контейнеры и ПЭТ-бутылки.

Эмалированная посуда

Эмалированные миски, кружки и кастрюли раньше ассоциировались исключительно с советским прошлым, а теперь снова становятся модными. Такая посуда гораздо лучше с точки зрения здоровья, чем пластиковая посуда и емкости из низкокачественной нержавеющей стали. В отличие от этих материалов, которые могут вступать в химическую реакцию с пищей, эмалированное покрытие не наносит вреда и является гипоаллергенным.

Эмалированная посуда времен СССР. Фото: olx.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал о 7 привычках людей из СССР, которые сегодня помогают экономить деньги. Этими хитростями до сих пор пользуются наши бабушки и мамы.