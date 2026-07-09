Синдром отложенной жизни: почему родившимся в СССР трудно позволить себе отдых

В советском прошлом отдых нужно было буквально заслужить

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У многих людей, рожденных в СССР, есть привычка жить по принципу "сначала работа, потом все остальное". В психологии это называется синдромом отложенной жизни.

Такой подход не позволяет наслаждаться моментом и вызывает чувство вины за отдых или развлечение. Более подробно о том, почему так происходит, в комментарии "Телеграфу" рассказал психолог и психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа Сергей Твардиевич.

Многие люди годами живут с мыслью, что сначала нужно завершить все дела, достичь карьерных высот, заработать достаточно денег или дождаться пенсии, а потом позволить себе полноценную жизнь.

По словам Сергея Твардиевича, корни синдрома отложенной жизни в значительной степени уходят в советскую эпоху. Тогда в СССР активно культивировалась идея непрерывного труда.

"Во время условного расцвета Советского Союза, после Второй мировой войны были придуманы так называемые "пятилетки", во время которых воспитывались целые поколения трудоголиков. Работать без отдыха считалось подвигом, поэтому жизнь здесь и сейчас не разрешалась", – объясняет психолог.

Так тогда жили почти все

Таким образом обществу прививали мысль, что самоотверженная работа является главной добродетелью и целью, стоящей уважения. Достижения человека оценивали прежде всего по его профессиональным успехам, а отдых не воспринимался как естественная потребность.

"Главными достижениями человека в жизни были его достижения на работе, а сама работа превращалась в смысл жизни. Именно поэтому отдых и пенсия назывались "заслуженными" – человек буквально должен был заслужить право на отдых", – говорит специалист.

Сергей Твардиевич отмечает, что даже сегодня многие выросшие в советский или постсоветский период люди бессознательно продолжают жить по этим правилам. Поэтому они могут чувствовать вину, когда отдыхают, тратят деньги на себя или просто наслаждаются жизнью без очевидной "пользы".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему наши родители никак не выбросят серванты и хрусталь из СССР: психолог дал четкий ответ.