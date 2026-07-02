"АТБ" дает работу несовершеннолетним: сколько платят и какие есть вакансии

В сети уже разделились мнения

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Сеть популярных в Украине супермаркетов "АТБ" помогает подросткам заработать деньги на каникулах. Трудоустройство в компанию доступно с 17 лет, но есть несколько важных нюансов.

Соответствующая информация была опубликована на официальной странице "АТБ" в TikTok. Для трудоустройства подросткам достаточно заполнить соответствующую онлайн-заявку.

Какие вакансии доступны

"Телеграфу" удалось выяснить, что несовершеннолетним доступны только две вакансии: грузчик и комплектующий.

Согласно одному из свежих объвлений от компании на сайте Work.ua, заработная плата грузчика составляет до 30 тысяч гривен.

Вакансия в АТБ. Скриншот: Work.ua

Заработная плата комплектовщика составляет от 28 тысяч гривен.

Вакансия в АТБ. Скриншот: Work.ua

График и условия работы

HR-представительница компании объяснила, что график работы составляет 12 часов. Предусматривается посменный режим: 4 рабочих дня через 4 выходных.

Но есть важное ограничение: несовершеннолетних работников категорически не допускают к работе на кассах. Это решение объясняют тем, что должность кассира предусматривает материальную ответственность и непосредственную работу с наличными деньгами, что требует достижения совершеннолетия.

Другие нюансы

На вопросы журналистов "Телеграфа" о законности трудоустройства 17-летних и соблюдения трудового кодекса для лиц, не достигших 18 лет, в HR-отделе "АТБ" отметили, что эти детали следует уточнять.

Обратите внимание! Согласно Кодексу законов о труде Украины, трудоустройство несовершеннолетних должно сопровождаться обязательным медицинским осмотром и сокращенной продолжительностью рабочего времени (для лиц от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю).

Реакция сети

В социальных сетях украинцы бурно отреагировали на возможность трудоустройства 17-летних. Некоторые говорят, что 12-часовые изменения слишком тяжелы для 17-летних подростков, особенно учитывая напряженный темп работы в сети. При этом пользователи сети выразили обеспокоенность соответствием такого графика законодательным нормам о сокращенном рабочем дне для несовершеннолетних.

Кроме того, некоторые даже усомнились в реальном размере заработной платы, предполагая, что указанные суммы могут быть "грязными", то есть до вычета налогов.

"Мало"

"Для несовершеннолетнего это много часов"

"12 4/4 за 120 грн/час. Думаю, это того не стоит"

Комментарии из соцсети

Комментарии из соцсети

Комментарии из соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, глушат ли в "АТБ" мобильный интернет. Инженер раскрыл правду.