В Украине существует проблема с получением инвалидности. Кому ее дают пожизненно

Один и тот же диагноз или медицинское состояние у разных людей может давать разную степень функциональных нарушений

Несмотря на реформу системы медико-социальной экспертизы (МСЭК) проблема установления сроков инвалидности для лиц с необратимыми анатомическими дефектами и состояниями остается актуальной. Людям с серьезными проблемами со здоровьем приходится ежегодно проходить через подтверждение инвалидности.

Почему люди с необратимыми состояниями получают инвалидность только на год

"Судебно-юридическая газета" рассказала об этом на примере одного из своих читателей. Как известно, МСЭК в Украине заменили системой оценки повседневного функционирования лица (ОПФЛ), однако проблемы остались те же.

Как рассказал мужчина, экспертная команда зафиксировала у него наличие механического протеза аортального клапана и признала, что у него "стойкая необратимая патология". Такое состояние предполагает установление группы инвалидности бессрочно.

Однако игнорируя собственные выводы о "необратимости", комиссия ограничила срок инвалидности одним годом. В результате человек, имеющий неизменный медицинский статус, вынужден проходить проверку каждый год.

Дело в том, что группа инвалидности и срок ее действия зависит не только от отдельного диагноза или состояния, но и от совокупной оценки нарушений функций организма. В частности, речь идет об их устойчивости, прогнозах, влиянии на повседневное функционирование человека и т.д.

Сроки установления инвалидности – в каких случаях ее дают бессрочно

Постановление КМУ № 1338 предусматривает случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно и на определенный срок:

бессрочно – для лиц, имеющих анатомические дефекты или другие необратимые нарушения функций органов и систем организма согласно части I приложения;

– для лиц, имеющих анатомические дефекты или другие необратимые нарушения функций органов и систем организма согласно части I приложения; бессрочно — для лиц, проходящих повторную оценку и имеющих инвалидность I группы в течение 5 лет;

— для лиц, проходящих повторную оценку и имеющих инвалидность I группы в течение 5 лет; на 5 лет – для лиц, имеющих онкологические и онкогематологические заболевания с неблагоприятным прогнозом согласно части II приложения;

– для лиц, имеющих онкологические и онкогематологические заболевания с неблагоприятным прогнозом согласно части II приложения; на 5 лет — для лиц, имеющих хронические заболевания с тяжелым течением согласно части III приложения;

— для лиц, имеющих хронические заболевания с тяжелым течением согласно части III приложения; на 1 год – для лиц, которым впервые устанавливается III группа инвалидности;

– для лиц, которым впервые устанавливается III группа инвалидности; на 2 года – для лиц, которым впервые устанавливается II группа инвалидности;

– для лиц, которым впервые устанавливается II группа инвалидности; на 1–3 года — для лиц, проходящих повторную оценку.

Почему люди с инвалидностью должны проходить повторные проверки

При этом одинаковый диагноз или медицинское состояние у разных людей может давать разную степень функциональных нарушений, разную динамику состояния, разный прогноз и влияние на повседневную жизнь. Поэтому экспертная команда оценивает не только сам диагноз, но и то, как он фактически влияет на функционирование организма.

В некоторых случаях назначение повторной оценки через некоторое время может иметь смысл. Это позволяет проверить динамику состояния, эффективность лечения или реабилитации и изменения в ограничениях в повседневной жизни.

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