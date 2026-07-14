Украина обезвредила 5 из 8 баллистических ракет: какие системы ПВО могли их сбить

Patriot остается основным средством, но есть еще одна эффективная система

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Во время последней атаки по Украине в ночь на 14 июля Воздушным силам удалось сбить или подавить пять баллистических ракет Искандер-М/С-400 из восьми. Для этого могли использовать не только ЗРК Patriot.

Отчет об сбитии публикуют Воздушные силы. Кроме баллистики, удалось сбить две авиационные ракеты и более сотни дронов.

Чем можно сбить баллистические ракеты

Баллистику почти невозможно сбить с курса и самым эффективным средством остается именно кинетическое влияние, когда ракета системы ПВО физически уничтожает ракету. Сделать это могут ЗРК Patriot и SAMP/T.

Patriot PAC-3 считается самым эффективным средством против "Искандеров"/С-400. Именно Patriot Украина уже неоднократно использовала для уничтожения баллистических целей. В то же время в последние недели в стране были существенные перебои со снабжением этих ракет. О том, что Украина практически исчерпала запасы ракет для "Патриотов" и на тот момент не имела чем сбивать российские баллистические ракеты, Зеленский сообщил в начале июля. Уже 9 июля после саммита НАТО президент сообщил, что Украина "в ближайшие дни" получит новый пакет ракет PAC-3 от США. Он подчеркнул, что также имеются отдельные договоренности с Европой.

Характеристики SAMP/T и модернизированной Aster 30/ Источник: Укринформ

Ракеты Aster 30 с SAMP/T способны перехватывать баллистические ракеты малой дальности. По техническим характеристикам – Aster 30 способны попадать в баллистические ракеты на дальности от 15 до 35 км. У Украины есть один такой комплекс.

Накануне сообщалось, что Украина получит лицензии на производство французских ракет SCALP, Aster-30 для SAMP/T и авиабомб AASM Hammer.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина может вскоре получить свою систему противовоздушной обороны — речь идет о европейской программе "Фрея", для которой наша страна разрабатывала ракету. Ожидается, что первое приложение в реальных условиях состоится до конца 2026 года.