ПВО "всухую" пропустила баллистику: почему так происходит, чем её сбивать и сколько это стоит

Украине хватает ЗРК, но нужны регулярные поставки боеприпасов

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Украинская ПВО во время массированной атаки РФ в ночь на 6 июля не сбила ни одной баллистической ракеты. Россия в своих ударах все чаще налегает именно на это оружие, зная, что у ВСУ, дефицит перехватчиков.

"Телеграф" рассказывает о том, чем сбивают баллистику, сколько стоят современные противоракеты и какова ситуация в Украине с их запасами.

Что показал новый массированный удар: почему ПВО пропустила "Искандеры"

6 июля российские войска применили 419 средств для атаки, среди которых:

68 ракет (23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и шесть ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс");

351 беспилотник разных типов.

Работа ПВО

Согласно отчету Воздушных сил, украинской ПВО удалось сбить или подавить 363 воздушных цели:

37 ракет;

326 беспилотников;

В списке сбитых ракет — только крылатые — ни одного уничтоженного "Искандера" или "Циркона".

Новая тактика РФ

По сравнению с началом года, согласно анализу "Телеграфа", Россия существенно нарастила использование как баллистических ракет, так и гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Рост количества таких ракет может быть связан с тактикой истощения украинской противовоздушной обороны, когда баллистика и гиперзвуковые ракеты запускаются одновременно с сотнями ударных дронов и беспилотников-имитаторов, создавая чрезмерную нагрузку на системы ПВО и радары", — говорится в материале.

Количество использованной баллистики и "Цирконов" в марте и июне/ Инфографика "Телеграф", ШИ

Подробнее об этом в материале: "Украина не сбила ни одного "Искандера" или "Циркона". В чем причина и как было со сбитиями раньше".

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона объяснил нулевые результаты против российской баллистики дефицитом ракет-перехватчиков.

"Показатель низкий, мягко говоря. Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем. Систем — достаточно, нужна постоянная поставка ракет. Россияне используют тот фактор, что в Украине, да и во всем мире, наблюдается серьёзный дефицит перехватчиков", — заявил Игнат.

Чем сбивают баллистику: цена вопроса и возможности

По словам главы управления коммуникаций Воздушных сил, на данный момент сбивать баллистику может только система Patriot.

Справка: американский ЗРК Patriot предназначен для прикрытия разных военных баз, промышленных или административных центров. Он перехватывает тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, авиацию в любых погодных условиях.

Технические характеристики ракетного комплекса ЗРК Patriot

Максимальная дальность перехвата целей – 80 км (в секторе 90°)

Минимальная дальность перехвата целей – 3 км.

Максимальная высота перехвата цели – 24 км.

Минимальная высота перехвата цели – 0,06 км.

Количество одновременно обстреливаемых целей – 8 (в секторе 90°)

Вероятность поражения цели – 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6)

Время развёртывания: 30 минут.

Однако сами системы — это только полдела. Важно иметь боекомплект к ним, а с этим, как уже выяснилось, есть проблемы.

Также баллистику могут сбивать и европейские комплексы SAMP/T, которые есть в Украине, однако, как отмечал в комментарии 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков, по этим системам есть определенные вопросы.

"SAMP/T уже давно в Украине, сбивал даже российские самолеты. Но надо надеяться на ту модификацию, которая сможет сегодня защитить нас от баллистики. Потому что мы и раньше сообщали, что оба комплекса способны. Показал себя Patriot. SAMP/T в той модификации, что у нас есть, пока по баллистике не применялся", — рассказывал Игнат в эфире Radio NV.

23 декабря 2025 года сообщалось, что Франция решила предоставить Украине первый обновленный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG в 2026 году. Издание Defense Express объясняло, что обновленные ЗРК SAMP/T смогут эффективнее перехватывать баллистические ракеты.

Однако пока основой противобаллистической обороны Украины остается именно Patriot и его ракеты PAC-2 (менее эффективная модификация) и PAC-3.

Сколько стоят ракеты к Patriot и где они

В настоящий момент во всем мире наблюдается дефицит ракет PAC-3, которые являются наиболее эффективными против баллистики. Объясняется это простой математикой. Военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии "Фокусу" рассказывал, что производственные мощности Lockheed Martin позволяют производить около 650 противоракет типа PAC-3. Единственным лицензированным производителем в мире этих противоракет является Япония, но мощности Mitsubishi Heavy Industries не превышают 50–60 ракет в год. Кроме того, законодательство Японии запрещает ей продавать оружие странам, находящимся в состоянии войны.

При этом производственные мощности России, по данным эксперта, позволяют выпускать в среднем 3 баллистические ракеты в сутки. То есть россияне за год могут наштамповать примерно 1000 баллистических ракет 9М723, для перехвата которых необходимо более 2 000 противоракет.

Кроме того, немаловажным фактором является и цена 1 ракеты PAC-2 и PAC-3:

PAC-2 — ~3-4 миллиона долларов;

PAC-3 — ~6-12 миллионов (в зависимости от экспортных условий).

Ракета PAC3

Что делает Украина: откуда брать ценные перехватчики

В июле 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце. Он также призвал внести взносы в механизмы PURL и JUMPSTART.

Кроме того, для того чтобы обеспечить Украину антибаллистическими ракетами, в апреле Министерство обороны впервые заключило рекордный контракт на поставку сотен ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Их поставки начнутся в течение следующих лет.

Также впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет для Patriot на сумму $1 млрд за счет кредита ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина разрабатывает свои антибаллистические ракеты, которые должны стать частью европейской системы ПВО "Фрейя".