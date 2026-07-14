"Это не о борьбе": Тимошенко объяснила, почему "Батькивщина" единственная голосовала против закона о порно

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Партия "Батькивщина" проголосовала против закона о декриминализации производства и распространении порно. По словам лидера патрии, Юлии Тимошенко соответствующий закон грозит превращением Украины в порнографический хаб.

Об этом нардепка сообщила в ходе заседания Верховной Рады.

"Я лично готова проголосовать за закон, который усилит ответственность за изготовление и распространение детской порнографии, вплоть до пожизненного лишения свободы!

Но то, за что проголосовали 231 народный депутат – это не о борьбе с детской порнографией. Принятый в первом чтении законопроект – о превращении Украины в порнографический хаб.

К нам будут завозить тонны порнографической продукции, декриминализируют ее распространение и сбыт. И, как всегда, будут зарабатывать миллиарды, пользуясь жадностью власти и затруднением украинцев", — отметила Тимошенко.

Справочно

Поддержанный Радой законопроект оставляет или усиливает ответственность за сбыт и распространение порнографических материалов малолетним и несовершеннолетним лицам, а также за принуждение любого лица к участию в создании порнографии.

Однако создание подобного контента с совершеннолетними участниками, а также их распространение для совершеннолетних зрителей не станет считаться преступлением.

Срок лишения свободы за преступления, связанные с детской порнографией, предлагают поднять в среднем на два-три года. Также речь идет об усилении ответственности за принуждение совершеннолетнего к участию в порнографии – в законопроекте указывается лишение свободы на 3-7 лет вместо пробационного надзора или ограничение свободы до 3 лет.