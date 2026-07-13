Несовместимое с демократией: крупнейший правоцентристский альянс мира выступил в защиту Тимошенко
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Самая влиятельная политическая семья мира Центристский демократический интернационал (CDI) – крупнейший альянс правоцентристских политических партий в мире (115 партий из 83 стран) – решительно осудил политически мотивированное преследование Юлии Тимошенко.
Принятая единодушно Генеральной Ассамблеей CDI резолюция, предложенная партией "Батькивщина", отмечает, что преследование лидера оппозиции несовместимо с принципами верховенства права и политического плюрализма и ослабляет единство Украины в условиях российской агрессии.
В документе также содержится призыв к украинским властям гарантировать соблюдение презумпции невиновности и права на справедливый суд.
Организация отмечает недопустимость использования правоохранительных и антикоррупционных органов как инструментов политического давления.