"Це не про боротьбу": Тимошенко пояснила, чому "Батьківщина" єдина голосувала проти закону про порно

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Партія "Батьківщина" проголосувала проти закону про декриміналізацію виробництва та поширення порно. За словами лідерки патрії, Юлії Тимошенко відповідний закон загрожує перетворенням України у порнографічний хаб.

Про це нардепка повідомила під час засідання Верховної Ради.

"Я особисто готова проголосувати за закон, який посилить відповідальність за виготовлення й розповсюдження дитячої порнографії, аж до довічного позбавлення волі!

Але те, за що проголосували 231 народний депутат, – це не про боротьбу з дитячою порнографією. Ухвалений у першому читанні законопроєкт – про перетворення України у порнографічний хаб.

До нас завозитимуть тонни порнографічної продукції, декриміналізують її розповсюдження і збут. І, як завжди, зароблятимуть мільярди, користуючись жадібністю влади та скрутою українців", — зазначила Тимошенко.

Довідково

Підтриманий Радою законопроєкт залишає або посилює відповідальність за збут і розповсюдження порнографічних матеріалів малолітнім та неповнолітнім особам, а також за примушення будь-якої особи до участі в створенні порнографії.

Проте створення подібного контенту з повнолітніми учасниками, а також їхнє розповсюдження для повнолітніх глядачів перестане вважатися злочином.

Термін позбавлення волі за злочини, пов'язані з дитячою порнографією, пропонують підняти в середньому на два-три роки. Також йдеться про посилення відповідальності за примушування повнолітньої особи до участі в порнографії – у законопроєкті зазначається позбавлення волі на 3-7 років замість пробаційного нагляду чи обмеження волі до 3 років.