На волне протестов командующий Сил ТРО Плахута встал на защиту Сырского

Генерал характеризует Главкома ВСУ как требовательного, в первую очередь к себе, и чрезвычайно внимательного к нуждам армии командира

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Из-за требований протестующих насчет отставки Главнокомандующего ВСУ и разговоров о рассмотрении этого вопроса президентом поддержать Александра Сырского решил командующий Сил Территориальной обороны генерал-майор Игорь Плахута. Он подчеркнул, что попытки подорвать доверие к военному руководству во время полномасштабного вторжения России "особо опасны".

Свою позицию Плахута изложил на официальной Facebook-странице Сил ТРО. В сообщении военный призывает весь личный состав оставаться вне политики и "не поддаваться на провокации", которые могут быть направлены на устроение внутриармейских конфликтов.

По словам генерал-майора, критиковать решение в военное время естественно для демократического общества. Однако он подчеркивает, что подобные меры не должны превращаться "в кампанию персонального шельмования Главнокомандующего", ведь это безответственно и играет в пользу врага.

"Российская пропаганда системно пытается посеять недоверие между обществом, военными и командованием. Любое искусственное разжигание внутреннего противостояния ослабляет наше единство — а именно единство является одним из главных факторов украинской устойчивости", — пишет Игорь Плахута.

Он акцентирует свое внимание на том, что Сырский стал главой Вооруженных Сил в один из самых сложных периодов полномасштабной войны. При этом он столкнулся с дефицитом ресурсов, постоянным давлением противника и необходимостью одновременно вести боевые действия и реформировать армию.

"Из собственного опыта могу перечислить его наиболее принципиальные черты, такие как: абсолютная требовательность прежде всего к самому себе, колоссальная работоспособность, когда на сон остаются считанные часы, и способность мгновенно принимать решения в самых критических ситуациях. Это Командир, Главнокомандующий, который знает обстановку на каждом пост, каждый взводный опорный пункт, каждый участок фронта для него не просто отметки на карте, а реальная картина боевых действий", — считает Плахута.

По его мнению, Александр Сырский очень внимателен к развитию способностей Сил обороны. Это, подчеркивает глава Сил ТРО, признают и международные партнеры Украины.

"Как командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины выражаю непоколебимую поддержку высшему руководству государства, Вооруженным Силам Украины и курсу на укрепление обороноспособности, технологическое развитие и повышение эффективности управления войсками. Наша главная миссия — защита Украины, выполнение боевых задач и сохранение единства Сил обороны", — отметил генерал-майор.

Также Игорь Плахута призвал всех военных "сосредоточиться на выполнении своих обязанностей, не реагировать на информационные манипуляции и помнить, что сегодня наша сила в дисциплине, профессионализме и сплоченности".

Напомним, что ранее в поддержку Сырского высказался и командующий ракетными войсками и артиллерией ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский.