На хвилі протестів командувач Сил ТРО Плахута став на захист Сирського

Генерал характеризує Головкома ЗСУ як вимогливого, в першу чергу до себе, та надзвичайно уважного до потреб армії командира

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Через вимоги протестувальників щодо відставки Головнокомандувача ЗСУ та розмов про розгляд цього питання президентом підтримати Олександра Сирського вирішив командувач Сил Територіальної оборони генерал-майор Ігор Плахута. Він підкреслив, що спроби підірвати довіру до військового керівництва під час повномасштабного вторгнення Росії є "особливо небезпечними".

Свою позицію Плахута виклав на офіційній Facebook-сторінці Сил ТРО. У дописі військовий закликає весь особовий склад залишатися поза політикою і "не піддаватися на провокації", що можуть бути спрямовані на влаштування внутрішньоармійських конфліктів.

За словами генерал-майора, критикувати рішення у військовий час є природною для демократичного суспільства. Однак він підкреслює, що подібні заходи не мають перетворвюватися "на кампанії персонального шельмування Головнокомандувача", адже це безвідповідально і грає на користь ворогу.

"Російська пропаганда системно намагається посіяти недовіру між суспільством, військовими та командуванням. Будь-яке штучне розпалювання внутрішнього протистояння послаблює нашу єдність – а саме єдність є одним із головних чинників української стійкості", — пише Ігор Плахута.

Він акцентує свою увагу на тому, що Сирський став очільником Збройних Сил в один із найскладніших періодів повномасштабної війни. При цьому стиснкувся із дефіцитом ресурсів, постійним тиском противника та необхідністю одночасно вести бойові дії й реформувати армію.

"Із власного досвіду можу перелічити його найбільш принципові риси, такі як: абсолютна вимогливість насамперед до самого себе, колосальна працездатність, коли на сон залишаються лічені години, та здатність миттєво ухвалювати рішення у найкритичніших ситуаціях. Це Командир, Головнокомандувач, який знає обстановку на кожному напрямку ведення бойових дій настільки детально, коли кожен спостережний пост, кожен взводний опорний пункт, кожна ділянка фронту для нього є не просто позначками на карті, а реальною картиною бойових дій", — вважає Плахута.

На його думку, Олександр Сирський надзвичайно уважний до розвитку спроможностей Сил оборони. Це, підкреслює очільник Сил ТРО, визнають і міжнародні партнери України.

"Як Командувач ​Сил територіальної оборони Збройних Сил України висловлюю непохитну підтримку вищому керівництву держави, Збройним Силам України та курсу на зміцнення обороноздатності, технологічного розвитку і підвищення ефективності управління військами. ​Наша головна місія – захист України, виконання бойових завдань і збереження єдності Сил оборони", — зазначив генерал-майор.

Також Ігор Плахута закликав усіх військових "зосередитися на виконанні своїх обов'язків, не реагувати на інформаційні маніпуляції та пам'ятати: сьогодні наша сила у дисципліні, професіоналізмі та згуртованості".

Нагадаємо, що раніше на підтримку Сирського висловився і командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ генерал-майор Андрій Маліновський.