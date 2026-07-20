На хвилі протестів командувач Сил ТРО Плахута став на захист Сирського
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Генерал характеризує Головкома ЗСУ як вимогливого, в першу чергу до себе, та надзвичайно уважного до потреб армії командира
Через вимоги протестувальників щодо відставки Головнокомандувача ЗСУ та розмов про розгляд цього питання президентом підтримати Олександра Сирського вирішив командувач Сил Територіальної оборони генерал-майор Ігор Плахута. Він підкреслив, що спроби підірвати довіру до військового керівництва під час повномасштабного вторгнення Росії є "особливо небезпечними".
Свою позицію Плахута виклав на офіційній Facebook-сторінці Сил ТРО. У дописі військовий закликає весь особовий склад залишатися поза політикою і "не піддаватися на провокації", що можуть бути спрямовані на влаштування внутрішньоармійських конфліктів.
За словами генерал-майора, критикувати рішення у військовий час є природною для демократичного суспільства. Однак він підкреслює, що подібні заходи не мають перетворвюватися "на кампанії персонального шельмування Головнокомандувача", адже це безвідповідально і грає на користь ворогу.
"Російська пропаганда системно намагається посіяти недовіру між суспільством, військовими та командуванням. Будь-яке штучне розпалювання внутрішнього протистояння послаблює нашу єдність – а саме єдність є одним із головних чинників української стійкості", — пише Ігор Плахута.
Він акцентує свою увагу на тому, що Сирський став очільником Збройних Сил в один із найскладніших періодів повномасштабної війни. При цьому стиснкувся із дефіцитом ресурсів, постійним тиском противника та необхідністю одночасно вести бойові дії й реформувати армію.
"Із власного досвіду можу перелічити його найбільш принципові риси, такі як: абсолютна вимогливість насамперед до самого себе, колосальна працездатність, коли на сон залишаються лічені години, та здатність миттєво ухвалювати рішення у найкритичніших ситуаціях. Це Командир, Головнокомандувач, який знає обстановку на кожному напрямку ведення бойових дій настільки детально, коли кожен спостережний пост, кожен взводний опорний пункт, кожна ділянка фронту для нього є не просто позначками на карті, а реальною картиною бойових дій", — вважає Плахута.
На його думку, Олександр Сирський надзвичайно уважний до розвитку спроможностей Сил оборони. Це, підкреслює очільник Сил ТРО, визнають і міжнародні партнери України.
"Як Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України висловлюю непохитну підтримку вищому керівництву держави, Збройним Силам України та курсу на зміцнення обороноздатності, технологічного розвитку і підвищення ефективності управління військами. Наша головна місія – захист України, виконання бойових завдань і збереження єдності Сил оборони", — зазначив генерал-майор.
Також Ігор Плахута закликав усіх військових "зосередитися на виконанні своїх обов'язків, не реагувати на інформаційні маніпуляції та пам'ятати: сьогодні наша сила у дисципліні, професіоналізмі та згуртованості".
Нагадаємо, що раніше на підтримку Сирського висловився і командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ генерал-майор Андрій Маліновський.