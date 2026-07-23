Как вымыть руки в дороге без мыла: хитрый бабушкин лайфхак против грязи

Готовиться к возможным форс-мажорным обстоятельствам лучше заранее

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Регулярное мытье рук — это обязательная базовая гигиеническая процедура. Однако бывает так, что выполнить её невозможно, например, из-за отсутствия мыла в общественном туалете. К счастью, в таком случае на помощь может прийти простой бабушкин лайфхак.

Об этом пишет Diario de Sevilla. Эксперты отмечают, что готовиться к возможным форс-мажорным обстоятельствам лучше заранее, особенно, если вы планируете находиться вдалеке от дома.

Как работает лайфхак

Секрет заключается в том, чтобы нанести небольшое количество геля для душа на бумажное полотенце и хорошо распределить его. Затем нужно дать ему высохнуть на солнце с обеих сторон, а после разрезать бумажку на полоски.

При контакте с водой эти полоски будут выделять мыло и вы сможете легко вымыть руки.

Лайфхак для мытья рук. Инфографика "Телеграф"

Как правильно мыть руки

Хотя это очень распространенное действие, его легко сделать неправильно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует следующую технику:

смочите руки чистой водой;

нанесите достаточное количество мыла, чтобы покрыть поверхность обеих рук, и потрите ладони друг о друга;

потрите одной ладонью тыльную сторону другой руки, переплетая пальцы;

круговыми движениями потрите большие пальцы и кончики пальцев о ладонь, а также не забудьте про запястья;

тщательно смойте мыло и высушите руки чистым полотенцем или, предпочтительнее, одноразовым бумажным полотенцем;

рекомендуемое время мытья — около 20 секунд.

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