Пол скрипит при каждом шаге: простое детское средство решает проблему за минуты

Простой способ, о котором мало кто знает

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Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий. Но у него есть особенность, знакомая почти каждому владельцу. Со временем при ходьбе пол начинает издавать неприятный скрип.

Разбираемся, почему ламинат скрипит и как это исправить.

Это происходит из-за технологии укладки покрытия. При сборке панели ламината соединяются между собой замками, но не приклеиваются к основанию по всей площади. Именно поэтому покрытие может слегка смещаться, после чего появляется неприятный звук.

Причиной скрипа может быть и неровность чернового пола, пишет ludwigshafen24.de. Даже небольшие впадины или бугорки заставляют панели слегка прогибаться под весом человека, и это движение создает характерный скрип. При незначительных перепадах высоты может помочь дополнительная звукоизоляционная подложка. Если неровности серьезнее, единственным надежным выходом становится демонтаж покрытия и выравнивание основания.

Если при укладывании ламината не оставили достаточно зазора, пол со временем упирается в стену, дверную коробку или другие неподвижные элементы, и начинает скрипеть при нагрузке. Часто проблему можно решить, заглянув под плинтус: если покрытие там зажато, помогает небольшой подрез по краю панели.

Высокая влажность может спровоцировать скрип ламината. Фото: cleanipedia.com

Скрип может появиться и из-за влажности. При её колебаниях панели ламината то немного набухают, то сжимаются, из-за чего между ними появляются микродеформации. Оптимальным для такого покрытия считается уровень влажности 40-60%. Стоит учитывать, что частая влажная уборка тоже повышает влажность воздуха в комнате.

Как избавиться от скрипа пола

Полностью убрать скрип ламината можно только в случае устранения причины его появления. Но если такой возможности нет, в качестве временного средства поможет детская присыпка. Средством нужно присыпать швы между панелями ламината. Присыпка снизит трение и на время приглушит скрип.