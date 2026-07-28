Один ингредиент — и суп снова вкусный: как исправить слишком кислое блюдо

Всего щепотка одного продукта нейтрализует кислоту

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Иногда даже проверенный годами рецепт супа неожиданно подводит, и блюдо на вкус получается слишком резким и кислым. Первое, что приходит в голову большинству хозяек, — добавить сахар. Но это далеко не всегда спасает ситуацию, а иногда только делает вкус ещё более странным. На самом деле есть куда более простой и надёжный способ исправить кислый суп.

Эксперты кулинарного портала Pysznosci советуют обратить внимание на пищевую соду, которая есть почти в каждом доме.

Чаще всего избыточная кислинка появляется в блюдах, где используются маринованные овощи. Особенно если переборщить с рассолом или взять слишком кислые ингредиенты.

Пищевая сода имеет свойство частично нейтрализовать избыток кислоты в блюде. Чтобы смягчить вкус, нужно добавить буквально щепотку соды, тщательно размешать суп и дать ему немного покипеть. Только после этого блюдо нужно попробовать еще раз и при необходимости добавить еще немного соды.

Сода нейтрализует кислоту. Фото: zelendvir.com.ua

При использовании соды важно не переборщить с ее количеством. Избыток продукта оставит неприятный привкус и испортит блюдо уже по-другому.

Если после соды суп всё ещё кажется слишком кислым на вкус, смягчить его поможет добавление небольшого количества сливок или бульона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как исправить пересоленное блюдо.