С собакой в "АТБ": пустят ли в супермаркет и чем грозит нарушение правил
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Местные законы влияют на политику заведений
Покупки в супермаркетах "АТБ" можно осуществлять вместе со своими домашними любимцами. Однако есть несколько важных нюансов.
Главное правило — ни в коем случае нельзя оставлять животное на привязи у входа в магазин. Об этом сообщает официальный сайт "АТБ".
Главные запреты и ограничения
- Запрет на привязь без присмотра. Это создает опасность как для самого питомца (он может испугаться, сорваться с поводка или стать жертвой злоумышленников), так и для прохожих.
- Решения местных властей. В некоторых городах и общинах на местном уровне запрещен вход в магазины с животными. Есть исключение для собак-поводырей.
- Безнадзорные животные. Вход с бездомными животными в супермаркеты "АТБ" запрещен, однако в условиях сильных морозов (температура воздуха ниже -5°C) разрешается предоставить временное убежище бездомным собакам или кошкам во входной зоне (тамбуре) магазина. При этом администрация магазина имеет право вызвать представителей центров реабилитации животных или благотворительных организаций для предоставления собакам и котам убежища.
Правила входа в "АТБ" с животными
Если местная власть не вводила запретов, посетить магазин с питомцем можно, но только при условии строгого выполнения ряда требований:
- Возраст сопровождающего. Сопровождать животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
- Контроль и воспитание. Питомец должен быть домашним, ухоженным и находиться под постоянным и полным контролем хозяина. Владелец обязан гарантировать, что животное не причинит вреда людям, другим животным или имуществу магазина.
Животное должно быть:
- либо на поводке, либо на руках у владельца (для собак независимо от их породы),
- на поводке и обязательно в наморднике (опасные породы собак, включенные в специальный перечень, утвержденный постановлением КМУ № 1164 от 10 ноября 2021 года)
- в переноске, контейнере или сумке (для мелких животных)
Санитария и гигиена:
- Категорически запрещено допускать контакт животного с товарами (особенно продуктами питания), торговыми полками, оборудованием и тележками.
- Ставить или сажать питомцев в торговые тележки запрещено.
- Не допускаются проявления агрессии, громкий лай, прыжки на персонал или других покупателей.
- Животное никоим образом не должно загрязнять помещение магазина.
В случае, если животное создает опасность, дискомфорт или нарушает гигиенические требования, администрация имеет право требовать от владельца немедленно покинуть помещение вместе с животным.
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