С собакой в "АТБ": пустят ли в супермаркет и чем грозит нарушение правил

Местные законы влияют на политику заведений

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Покупки в супермаркетах "АТБ" можно осуществлять вместе со своими домашними любимцами. Однако есть несколько важных нюансов.

Главное правило — ни в коем случае нельзя оставлять животное на привязи у входа в магазин. Об этом сообщает официальный сайт "АТБ".

Главные запреты и ограничения

Запрет на привязь без присмотра. Это создает опасность как для самого питомца (он может испугаться, сорваться с поводка или стать жертвой злоумышленников), так и для прохожих.

Это создает опасность как для самого питомца (он может испугаться, сорваться с поводка или стать жертвой злоумышленников), так и для прохожих. Решения местных властей. В некоторых городах и общинах на местном уровне запрещен вход в магазины с животными. Есть исключение для собак-поводырей.

В некоторых городах и общинах на местном уровне запрещен вход в магазины с животными. Есть исключение для собак-поводырей. Безнадзорные животные. Вход с бездомными животными в супермаркеты "АТБ" запрещен, однако в условиях сильных морозов (температура воздуха ниже -5°C) разрешается предоставить временное убежище бездомным собакам или кошкам во входной зоне (тамбуре) магазина. При этом администрация магазина имеет право вызвать представителей центров реабилитации животных или благотворительных организаций для предоставления собакам и котам убежища.

Правила входа в "АТБ" с животными

Если местная власть не вводила запретов, посетить магазин с питомцем можно, но только при условии строгого выполнения ряда требований:

Возраст сопровождающего. Сопровождать животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Сопровождать животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста. Контроль и воспитание. Питомец должен быть домашним, ухоженным и находиться под постоянным и полным контролем хозяина. Владелец обязан гарантировать, что животное не причинит вреда людям, другим животным или имуществу магазина.

Животное должно быть:

либо на поводке, либо на руках у владельца (для собак независимо от их породы),

на поводке и обязательно в наморднике (опасные породы собак, включенные в специальный перечень, утвержденный постановлением КМУ № 1164 от 10 ноября 2021 года)

в переноске, контейнере или сумке (для мелких животных)

Санитария и гигиена:

Категорически запрещено допускать контакт животного с товарами (особенно продуктами питания), торговыми полками, оборудованием и тележками.

Ставить или сажать питомцев в торговые тележки запрещено.

Не допускаются проявления агрессии, громкий лай, прыжки на персонал или других покупателей.

Животное никоим образом не должно загрязнять помещение магазина.

В случае, если животное создает опасность, дискомфорт или нарушает гигиенические требования, администрация имеет право требовать от владельца немедленно покинуть помещение вместе с животным.

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