Утвержден порядок выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим, — Иван Выговский
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Мотивационные выплаты могут получить бойцы НГУ, НПУ, ГПСУ
Глава МВД Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплат дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.
Этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получить в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы:
- до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
- 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии столкновения;
- 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение заданий на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
- 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;
- от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов — военнослужащих;
- до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы — для других категорий военнослужащих;
- 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
- 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
- 100 тысяч гривен за каждого пленного оккупанта;
- 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.
Приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.
Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.
"Полномасштабная война коренным образом изменила работу наших подразделений. Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими составляющими Сил обороны участвуют в самых сложных операциях и штурмах, держат тяжелые участки фронта.
Благодарю каждого, кто на защите государства. Достойное признание вашего мужества и профессионализма — наша обязанность", — написал Иван Выговский.