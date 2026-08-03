Со слюной, мочой и не только: грузины рассказали, как "тепло" встречали россиян

В 2008 году Россия оккупировала значительную часть Грузии

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Граждане Грузии не слишком дружелюбно относятся к россиянам по объективным причинам. Так, в одном из ресторанов Тбилиси повар справил малую нужду в мясе для хинкали и получил от российских туристов благодарность.

Об этом мужчина написал в социальной сети Х. В то же время он получил одобрение и критику в комментариях.

По словам мужчины, российские туристы вошли в его ресторан в Тбилиси. Вот он и решил воспользоваться возможностью выразить свои чувства к ним и их стране.

"В общем решил поделиться, на днях русские туристы забрели к нам в ресторан Тбилиси, чтобы поужинать. От всей "любви" решил пошалить и в мясо для хинкал немного пописал. Из-за большого количества бульона, запах амиака перебивается. Официант передал похвалу мне от клиента", — написал мужчина.

Пост мужчины

Что пишут в комментариях?

Следует отметить, что мнения пользователей разделились. Некоторые пользователи осудили такой поступок, а некоторые рассказали о том, как еще грузины выражают свою "любовь" к россиянам.

"А я год назад работала в батумском отеле и меня просили убраться в номере. Я специально белье не меняла от прошлых жителей";

"Грязнули";

"А я работал официантом в сердце Батуми и бывало плевал в хачапуре", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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