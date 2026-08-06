Их нужно мобилизовать первыми. В Украине хотят изменить очередность призыва

Речь идет о бывших работниках определенных структур

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На официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию с призывом сменить приоритеты мобилизации. Правительство просят в первую очередь призывать забронированных лиц, которые уже приносили военную присягу и имеют опыт (в том числе бывших силовиков), но максимально сохранить отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию №41/010462-26эп, автором которой выступила Н. Блохина.

Сбор подписей под инициативой начался 5 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 000 подписей. До конца голосования остается 91 день.

"Сначала те, кто имеет выучку": как аргументируют смену приоритетов?

Автор обращения отмечает, что в условиях изнурительной войны процесс мобилизации должен быть максимально справедливым, а наличие военной подготовки и присяги на верность народу Украины должно быть решающим фактором во время призыва.

Речь идет о забронированных бывших работниках силовых структур, органов правопорядка, а также лиц, уже имеющих гражданские или военные специальности и опыт службы.

"Защита государства — это обязанность каждого, но приоритет в мобилизации должен отдаваться тем, кто имеет соответствующую профессиональную подготовку и приносил присягу. В то же время должно быть максимально бережное отношение к семьям, воспитывающим будущее поколение. Отсутствие отца в семье критически влияет на содержание и воспитание детей", — отмечает автор петиции.

Чего требуют от Кабмина?

Инициатор призывает правительство проработать следующие шаги:

Пересмотреть критерии бронирования для граждан, ранее дававших военную присягу или работавших в силовых органах.

Обеспечить первоочередной призыв лиц с военно-учетными специальностями и опытом.

Расширить гарантии отсрочки и бронирования для военнообязанных, которые содержат несовершеннолетних детей, для обеспечения демографической безопасности.

Ознакомиться с текстом обращения и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Важно! Создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в ней идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают ввести поэтапную демобилизацию мужчин старше 50 лет и прекращение их призыва на службу.