"Новая почта" закрыта, даже если нет тревоги: какие особые правила действуют

В отделениях закрывают двери без официальной сирены

На "Новой почте" в прифронтовых регионах есть своя система оповещения об опасности. Ее сообщения не всегда совпадают с общими сигналами тревоги.

Об этом сообщил представитель компании в соцсети Threads.

"Да, в наших отделениях и сортировочных центрах в прифронтовых регионах компания использует собственную автоматизированную систему оповещения о возможных рисках. В некоторых случаях она может срабатывать независимо от общей тревоги", — говорится в сообщении.

Возмущенная интернет-пользовательница пожаловалась на то, что в отсутствие общей тревоги была вынуждена ждать под отделением 15 минут. По итогам сигнал Новой почты оказался ложным, и отделение открыли.

"Ваша личная тревога не соответствует действительности! В официальном канале военную тревогу не включили. Люди под отделением стояли и не понимали, что делать. Как так, откуда тревога, зачем, что делать? Ваше отделение открылось через 15 минут", — написала украинка.

Также она отметила, что Днепр, где произошел описанный ею инцидент, не входит в перечень фронтовых городов.

Россия постоянно атакует "Новую почту"

Стоит отметить, что почтовый оператор не зря бережет своих сотрудников, даже иногда перестраховываясь и отправляя их в укрытие, когда угроза не подтверждается.

Дело в том, что отделения и терминалы компании часто становятся целями россиян. Так, инновационный терминал НП в Днепре в этом месяце находился под ударами два дня подряд – 3 и 4 июня. В результате атаки БпЛА терминал был поврежден, но работники не пострадали, поскольку находились в укрытии.

8 июня во время ночного обстрела было повреждено депо №5 "Новой почты" в Харькове. Возник пожар, работники не пострадали. 12 июня российский "Шахед" попал в терминал НП в Запорожье.

А 15 числа три баллистических ракеты разрушили крупнейший инновационный сортировочный терминал почтового оператора в Киеве. В результате атаки уничтожены два корпуса, повреждена часть грузов (около 10 тысяч посылок). Все сотрудники находились в укрытиях, погибших и раненых не было.

Последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Киеве 15 июня 2026

17 июня россияне нанесли два удара БпЛА по сортировочному терминалу Новой почты в Сумах. Пожар, возникший вследствие попаданий, был ликвидирован силами ГСЧС.

Все перечисленные атаки на инфраструктуру компании были совершены только за последний месяц.

Напомним, украинцам хорошо знаком логотип популярной компании экспресс-доставки и грузоперевозок "Новая почта", но немногие знают, что он скрывает на самом деле. Буква "Н" на красном фоне – это не просто дизайн.