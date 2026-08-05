"Новая почта" изменила схему доставки посылок: чем это грозит клиентам
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Враг атакует логистические центры и склады
"Новая почта" может доставлять посылки с опозданием. Это связано с последствиями вражеских ударов по логистическим терминалам почтового оператора.
Об этом "Телеграфу" рассказали в НП. В компании объяснили, что задержки в доставке отправлений могут быть связаны с последствиями вражеских атак на логистические терминалы. Удары влияют на сроки доставки из-за перепланировки логистических маршрутов и ручной обработки отправлений.
Актуальную информацию о своих отправлениях можно отслеживать в мобильном приложении и на сайте по ссылке https://tracking.novaposhta.ua/#/ru.
Сколько вернет "Новая почта", если посылку уничтожила вражеская ракета
Сумма компенсации за посылку, уничтоженную в ходе российского удара по "Новой почте" определяется в соответствии с объявленной ценностью отправления. Минимальная объявленная ценность составляет 1 гривну. Максимальная объявленная ценность для посылок до 30 кг составляет 1 млн грн, для отправок более 30 кг – 5 млн грн.
Комиссия от объявленной ценности до 500 гривен включена в тариф и дополнительно не взимается. Если объявленная ценность отправления свыше 500 гривен, комиссия составляет 0,5% от ее суммы. К примеру, если объявленная ценность 5000 гривен, комиссия составит 25 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что деньги за уничтоженные посылки возвращают не всем. Кому "Новая почта" не компенсирует стоимость отправления.