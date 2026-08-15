Рослини проти важких металів: науковиця пояснила, які культури лікуватимуть ґрунти після війни

На очищення ґрунтів знадобляться роки

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Після завершення бойових дій українські землі потребуватимуть очищення від залишків хімічних сполук та важких металів, які використовуються у боєприпасах. Тут на допомогу можуть прийти фіторемедіанти — рослини, які здатні "вбирати" частину небезпечних речовин, поступово знижуючи рівень забруднення ґрунту.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла доцент кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету, науковий співробітник Бернського університету прикладних наук та почесний професор Королівського аграрного університету Великої Британії Олена Мельник. За її словами, серед них є як добре відомі в Україні, так і екзотичні рослини.

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За словами еколога, частині українських полів знадобиться своєрідне "лікування" після завершення бойових дій. Одним з таких інструментів можуть стати рослини, які здатні накопичувати у своїх тканинах важкі метали та інші небезпечні речовини.

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"Йдеться про так звану фіторемедіацію — природний спосіб очищення ґрунтів за допомогою рослин. Одним з варіантів може стати вирощування спеціальних культур. Як варіант, ми будемо використовувати фіторемедіанти — зелені рослини для виробництва біогазу, змішуючи їх з іншими рослинними залишками. Серед потенційних помічників — добре знайомий українцям соняшник, а також верба та міскантус (рід багаторічних трав родом з субтропічних і тропічних регіонів Африки та Азії). Вони здатні накопичувати частину небезпечних речовин, поступово знижуючи рівень забруднення ґрунту", — розповіла Мельник.

Соняшник. Фото Вікіпедія

Верба. Фото Вікіпедія

Міскантус

Водночас вона попередила, що це не чарівна паличка і не спосіб повернути землю до нормального стану за один сезон. Мова йде про роки відновлення.

"Проте з огляду на значні площі земель, які перебувають під впливом бойових дій, питання використання фіторемедіантів до кінця не вирішене, адже ці рослини потрібно утилізувати, а відповідних майданчиків та законодавчої бази не має", — наголосила Мельник.

Олена Мельник

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