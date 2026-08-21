Опасность от России 24 августа: что показывает опыт прошлых праздников и к чему готовиться

РФ била по Украине во время праздников, однако редко массировано применяла ракеты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Служба безопасности Украины (СБУ) призывает граждан быть максимально внимательными 24 августа. Дело в том, что Россия на День независимости может готовить обстрелы, провокации, теракты, диверсии, кибератаки и другие преступления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. Известный украинский волонтер Тимофей Кучер в комментарии "Телеграфу" отметил, что россияне редко устраивали массированные удары по Украине на праздники, однако бдительность терять не стоит.

Каждый праздник в Украине – это повышенная угроза для гражданских. Но практика показала, что россияне очень редко бьют (массированно) во время праздников. На Новый год особо не били и т. д. Люди, держите голову холодной, а в случае угрозы реагируйте. Потенциальная угроза во время праздников всегда есть, но не факт, что она будет (реализована). Тимофей Кучер

Тимофей Кучер/Фото: instagram.com/timofii_kucher

СБУ напомнила гражданам о мерах безопасности перед 24 августа.

Сразу реагируйте на воздушную тревогу и держите на примете ближайшее укрытие.

Держитесь подальше от любых подозрительных предметов, не трогайте их и не пытайтесь проверить самостоятельно.

Заметили подозрительных лиц или странные вещи? Сразу сообщайте в полицию.

Ни в коем случае не выкладывайте в сеть фото и видео военных объектов, блокпостов, позиций ПВО или критической инфраструктуры.

Не делитесь деталями обстрелов, работой ПВО и передвижениями сил обороны.

Игнорируйте любые сомнительные поручения от незнакомцев (даже если они представляются силовиками): вас могут попросить снять объект на видео или оставить где-то какой-то предмет.

Напомним, 24 августа 2025 года оккупанты "поздравили" украинцев, атаковав нашу страну баллистической ракетой Искандер-М и 72 БПЛА. Силы обороны Украины сбили/подавили 48 целей.

Отчет Воздушных сил об атаках РФ 24 августа 2025 года/Фото: t.me/kpszsu

В ночь на 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22. Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.

Отчет Воздушных сил об атаках РФ 24 августа 2024 года/Фото: t.me/kpszsu

В ночь на 1 января 2025 года (с 20.30 31 декабря) противник атаковал 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Отчет Воздушных сил об атаках РФ в ночь на 1 января 2025 года/Фото: t.me/kpszsu

В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное (на тот момент) количество ударных БпЛА типа Shahed.

Отчет Воздушных сил об атаках РФ в ночь на 1 января 2024 года/Фото: t.me/kpszsu

Напомним, День независимости в 2026 году припадает на понедельник. Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли выходной в этот день.