Опасность от России 24 августа: что показывает опыт прошлых праздников и к чему готовиться
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РФ била по Украине во время праздников, однако редко массировано применяла ракеты
Служба безопасности Украины (СБУ) призывает граждан быть максимально внимательными 24 августа. Дело в том, что Россия на День независимости может готовить обстрелы, провокации, теракты, диверсии, кибератаки и другие преступления.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. Известный украинский волонтер Тимофей Кучер в комментарии "Телеграфу" отметил, что россияне редко устраивали массированные удары по Украине на праздники, однако бдительность терять не стоит.
Каждый праздник в Украине – это повышенная угроза для гражданских. Но практика показала, что россияне очень редко бьют (массированно) во время праздников. На Новый год особо не били и т. д. Люди, держите голову холодной, а в случае угрозы реагируйте. Потенциальная угроза во время праздников всегда есть, но не факт, что она будет (реализована).
СБУ напомнила гражданам о мерах безопасности перед 24 августа.
- Сразу реагируйте на воздушную тревогу и держите на примете ближайшее укрытие.
- Держитесь подальше от любых подозрительных предметов, не трогайте их и не пытайтесь проверить самостоятельно.
- Заметили подозрительных лиц или странные вещи? Сразу сообщайте в полицию.
- Ни в коем случае не выкладывайте в сеть фото и видео военных объектов, блокпостов, позиций ПВО или критической инфраструктуры.
- Не делитесь деталями обстрелов, работой ПВО и передвижениями сил обороны.
- Игнорируйте любые сомнительные поручения от незнакомцев (даже если они представляются силовиками): вас могут попросить снять объект на видео или оставить где-то какой-то предмет.
Напомним, 24 августа 2025 года оккупанты "поздравили" украинцев, атаковав нашу страну баллистической ракетой Искандер-М и 72 БПЛА. Силы обороны Украины сбили/подавили 48 целей.
В ночь на 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22. Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.
В ночь на 1 января 2025 года (с 20.30 31 декабря) противник атаковал 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.
В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное (на тот момент) количество ударных БпЛА типа Shahed.
Напомним, День независимости в 2026 году припадает на понедельник. Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли выходной в этот день.