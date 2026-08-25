Привет из СССР? Стоит ли первоклассницам цеплять банты на 1 сентября
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На школьных линейках до сих пор появляется этот атрибут
Белые и пышные банты уже давно не являются обязательным элементом образа первоклассниц на 1 сентября в школе. Однако многие родители по-прежнему продолжают следовать традиции, которая тянется еще со времен Советского Союза. И на самом деле за этим стоит большая история.
Об этом "Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта Gemini. Цифровой разум ответил, что традиция действительно пришла в современную Украину со времен СССР. Однако сами белые бантики как украшение появились еще задолго до этого.
Как банты стали символом 1 сентября
Еще до XX века белые ленты в волосах использовали буквально во всем мире. В XIX веке такая прическа в женских гимназиях символизировала аккуратность и являлась неотъемлемой частью дрескода.
Когда в Советском Союзе была введена единая школьная форма, обязательным атрибутом для праздничных дней, таких как 1 сентября или последний звонок, для девочек стали пышные белые банты. Но в то же время в повседневном школьном образе должны были присутствовать коричневые или черные ленты. Белые оставались именно для праздника.
Одной из причин, почему именно белые банты прижились в СССР — символизм и дефицит. То есть, именно этот элемент стал неким маркером торжества и "идеальной советской школьницы". Также это был одним из не многодоступных способов выделить ребенка.
Нужны ли белые банты в наши дни
Согласно мнению ИИ, на сегодняшний день пышные банты уже ушли в прошлое и являются устаревшим элементом. При этом во многих школах также отходят от такой эстетики.
Вместо бантов сейчас предпочитают вышиванки, ленты с национальными орнаментами или веночки. Также повседневная и полуформальная одежда и более современные прически, которые уже не украшают объемными бантами.
Но в то же время некоторых первоклассниц все еще можно заметить с теми самыми белыми бантиками на 1 сентября. Но в наше время это, скорее, инерция школьных традиций и привычка родителей, нежели обязательное требование образовательных учреждений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 5 вещей школьнику в СССР было почти не достать.