Привіт з СРСР? Чи варто дівчатам-першачкам чіпляти банти на 1 вересня

На шкільних лінійках досі з’являється цей атрибут

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Білі та пишні банти вже давно не є обов’язковим елементом образу першокласниць на 1 вересня у школі. Однак багато батьків, як і раніше, продовжують слідувати традиції, яка тягнеться ще з часів Радянського Союзу. І насправді за цим стоїть велика історія.

Про це "Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту Gemini. Цифровий розум відповів, що традиція справді прийшла в сучасну Україну з часів СРСР. Проте самі білі бантики, як прикраса, з’явилися ще задовго до цього.

Як банти стали символом 1 вересня

Ще до XX століття білі стрічки у волоссі використовували буквально у всьому світі. У XIX столітті така зачіска у жіночих гімнах символізувала акуратність і була невід’ємною частиною дрескоду.

Коли в Радянському Союзі було запроваджено єдину шкільну форму, обов’язковим атрибутом для святкових днів, таких як 1 вересня або останній дзвінок, для дівчаток стали пишні білі банти. Але водночас у повсякденному шкільному образі мали бути присутніми коричневі чи чорні стрічки. Білі залишалися саме для свята.

Однією з причин чому саме білі банти прижилися в СРСР — символізм і дефіцит. Тобто саме цей елемент став певним маркером урочистості та "ідеальної радянської школярки". Також це був одним із недоступних способів виділити дитину.

Білі банти. Фото згенеровано ШІ/"Телеграф"

Чи потрібні білі банти в наші дні

На думку ШІ, на сьогоднішній день пишні банти вже пішли в минуле і є застарілим елеметом. При цьому у багатьох школах також відходять від такої естетики.

Замість бантів зараз використовують вишиванки, стрічки з національними орнаментами чи віночки. Також повсякденний та напівформальний одяг та більш сучасні зачіски, які вже не прикрашають об’ємними бантами.

Сучасні першокласниці. Фото згенеровано ШІ/"Телеграф"

Але в водночас деяких першокласниць все ще можна помітити з тими самими білими бантиками на 1 вересня. Але в наш час це, швидше, інерція шкільних традицій та звичка батьків, ніж обов’язкова вимога освітніх закладів.

Білі банти. Фото згенеровано ШІ/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 5 речей школяру в СРСР було майже не дістати.