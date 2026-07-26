Дым до небес: в Кривом Роге россияне ударили по "Эпицентру" (видео)

Враг применял беспилотники для атаки по городу

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Утром 26 июля Россия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате в Кривом Роге произошел масштабный пожар в крупном торговом центре.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. На месте происшествия в небо поднимается густой черный дым. Информация о пострадавших уточняется.

В сети пишут, что речь якобы может идти об "Эпицентре". Стоит отметить, что это единственный магазин данной сети в городе.

Дым после взрывов в Кривом Роге 26 июля. Фото: Днепропетровская ОВА

В 06:50 Воздушные силы предупредили о запуске врагом реактивных БпЛА в сторону Кривого Рога. Спустя несколько минут в сети появились сообщения о взрывах в городе.

Стоит напомнить, что поздним вечером в понедельник, 20 июля, российский беспилотник попал в здание гипермаркета "Эпицентр" в Сумах. Загорелся пожар, здание практически уничтожено.

В каких городах Россия била по "Эпицентрам"

Враг не в первый раз выбирает своей целью "Эпицентр". Ранее РФ била по торговым и логистическим объектам сети "Эпицентр" во многих городах Украины. Так, в ходе удара по "Эпицентру" в Харькове в мае 2025 года гипермаркет был разрушен. Тогда погибли 19 человек.

Торговые центры сети "Эпицентр" в Херсоне россиян также неоднократно обстреливали и уничтожали целенаправленно. Самые большие атаки произошли в 2023–2024 годах, здания были разрушены.

В городе Каменское на Днепропетровщине "Эпицентр" был полностью уничтожен вражескими ракетными обстрелами. Враг попал в гипермаркет 26 июля прошлого года.

Кроме того, Россия ударила по логистическому центру "Эпицентра" под Киевом в сентябре 2025 года. В результате попадания вражеских беспилотников возник масштабный пожар, уничтоживший логистический центр. Ликвидация последствий продолжалась более 10 часов.

Также вражескими ударами было повреждено здание "Эпицентр" в Запорожье. Получил повреждения и магазин сети в Прилуках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 июля Россия совершила атаку по Киеву. В результате есть повреждения сразу в нескольких районах. В том числе, в столице горел многоэтажный жилой дом и десяток автомобилей.