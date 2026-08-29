"Говорят, я всё испортил": Клопотенко рассказал, как помогает реформировать питание в ВСУ

Как повара смогут перенимать опыт других подразделений

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Военные повара смогут перенимать решения коллег из других подразделений, а лучшие рецепты и подходы планируют собрать в единой базе.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который в марте присоединился к реформе питания в ВСУ.

По словам Клопотенко, основная логика проекта "Готовим к бою", который реализуется при участии Агентства оборонных закупок ДОТ Минобороны и ОО "Культ Фуд", заключается в следующем:

— В ВСУ существует много подразделений, и там есть много действительно крутых и классных поваров. Они постоянно обращались к нам с просьбами о помощи, содействии, достать какое-то оборудование и так далее. И у каждого из этих поваров есть свои крутые решения. Но эти решения не выходят за рамки подразделения, потому что так работает армия. Агентство закупок разработало единую базу. И теперь можно собрать все рецепты, все подходы на уровне подразделений, систематизировать и передать в одну базу. И в этой базе эта информация будет храниться, и любой в ближайшем будущем сможет получить доступ к этой базе.

Например, ты хочешь что-то улучшить, чтобы твое меню изменилось, стало лучше. Заходишь в базу, видишь, что в таком-то подразделении готовят вот так, берешь их опыт и внедряешь. Мы общаемся со многими лучшими поварами, собираем их опыт, оцифровываем все это и передаем дальше. Но это нельзя назвать общей реформой питания, ведь реформа — это изменение подходов к качеству продуктов, их цене, выбору поставщика, — объяснил Клопотенко.

При этом шеф-повар пожаловался, что его участие в подобных проектах часто вызывает негативную реакцию, хотя, по его словам, он работает над ними бесплатно.

— У нас люди не разбираются, сразу начинают поливать все грязью. Школьное питание — все на мне, все я "испортил". Люди наэлектризованы, никто не понимает, что я делаю это бесплатно, наверное, думают, что я восемь лет работаю за деньги, — резюмировал Клопотенко.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что ранее сотрудничество шеф-повара с военными вызвало волну шуток и мемов.