"Кажуть, я все споганив": Клопотенко розповів, як допомагає реформувати харчування в ЗСУ

Як кухарі зможуть переймати досвід інших підрозділів

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Військові кухарі зможуть переймати рішення колег з інших підрозділів, а найкращі рецепти та підходи планують зібрати в єдиній базі.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який в березні долучився до реформи харчування в ЗСУ.

За словами Клопотенка, основна логіка проєкту "Готуємо до бою", який реалізується за участі Агенції оборонних закупівель ДОТ Міноборони та ГО "Культ Фуд", полягає в наступному:

– В ЗСУ існує багато підрозділів і там є багато справді крутих та класних кухарів. Вони до нас постійно зверталися з запитами про допомогу, сприяння, дістати якесь обладнання, тощо. І у кожного з цих кухарів є свої круті рішення. Але ці рішення не виходять за рамки підрозділу, бо так працює армія. Агенція закупівель розробила одну базу. І тепер можна зібрати всі рецепти, всі підходи на рівні підрозділів, систематизувати і передати в одну базу. І в цій базі ця інформація буде зберігатися і будь-хто, в найближчому майбутньому, зможе отримати доступ до цієї бази.

Наприклад, ти хочеш щось покращити, щоб твоє меню змінилося, стало краще. Заходиш в базу, бачиш, що в такому-то підрозділі ось так готують, береш їхній досвід і імплементуєш. Ми комунікуємо з багатьма найкращими кухарями, збираємо їхній досвід, оцифровуємо це все і передаємо далі. Та це не можна назвати загальною реформою харчування, адже реформа це зміна підходів до якості продуктів, їх ціни, вибору постачальника, – пояснив Клопотенко.

При цьому шеф-кухар поскаржився, що його участь у подібних проєктах часто викликає негативну реакцію, хоча, за його словами, він працює над ними безкоштовно.

– У нас люди не розбираються, одразу починають поливати все брудом. Шкільне харчування все на мені, все я "споганив". Люди наелектризовані, ніхто не розуміє, що я роблю це безкоштовно, мабуть, думають, що я вісім років працюю за гроші, – резюмував Клопотенко.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що раніше співпраця шеф-кухаря з військовими викликала хвилю жартів та мемів.