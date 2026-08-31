Десятки тысяч дронов для ВСУ под угрозой? Все детали публичного конфликта Стерненко и "Генерала Черешни"

Почему поссорились известный волонтер и топовый производитель

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Между известным волонтером и активистом, экс-советником министра обороны Украины Сергеем Стерненко и одним из крупнейших украинских производителей дронов "Генерал Черешня" вспыхнул публичный конфликт из-за закупки сотен тысяч FPV-дронов для военных. Компания заявила о возможном формировании условий под конкретного участника, активист обвинил ее в попытке сорвать тендер и поставке некачественной продукции.

"Телеграф" решил разобраться в ситуации. "Генерал Черешня" уже являлся фигурантом скандалов и даже уголовного производства.

"Генерал Черешня" заявил о риске злоупотреблений во время закупки

Компания-производитель дронов "Генерал Черешня" заявила в Facebook, что видит риск коррупционных злоупотреблений во время конкурентной закупки, проводимой государственным предприятием "Агентство оборонных закупок" (АОЗ).

В компании подчеркнули, что поддерживают переход к открытой модели, при которой продукцию будут выбирать на основании ее характеристик и эффективности.

"Мы хотим честных и открытых тендеров. В единственных пока конкурентных закупках, которые проводились ранее на платформе Prozorro, мы выиграли 6 из 7 лотов и выполнили свои обязательства по каждому из них", — говорится в заявлении.

В то же время, организация последней закупки вызвала у производителя вопрос. В "Генерале Черешне" утверждают, что часть важных технических показателей вообще не определена, тогда как другие требования прописаны настолько узко, что соответствовать им может продукция только одного или нескольких производителей.

"Содержание и организация последних закупок, полученных нашей командой, заставляет нас считать процесс некомпетентным и имеющим риски коррупционных злоупотреблений. А конкретно — формирование условий закупки под конкретного производителя", — заявила компания.

Среди недостающих характеристик производитель назвал максимальную и рабочую высоту полета, крейсерскую скорость и взлетную массу. Также компания обратила внимание на отсутствие квалификационных критериев для участников.

Еще одна претензия касается срока подготовки предложений. По утверждению "Генерала Черешни", участникам предоставили только четыре рабочих дня вместо предусмотренных законодательством не менее шести.

"Срок, реально выполнить который могут только участники, заранее осведомлены о будущих требованиях", — считают в компании.

Отдельные вопросы у производителя возникли к требованию предоставить письмо о возможности предприятия проводить испытания. Объективных критериев оценки этого документа, как утверждает компания, не было установлено.

Кроме того, "Генерал Черешня" заявил, что АОЗ проводит закупку вне электронной системы: документацию якобы единовременно разослали по электронной почте ограниченному кругу предприятий без публичного объявления и электронного аукциона.

"Непрозрачный внесистемный способ проведения закупки, избирательно детализированные ТТХ, отсутствие квалификационных критериев, заведомо недостаточный срок и неопределенные дискреционные требования дают основания полагать, что условия закупки могли быть определены под конкретного производителя", — говорится в заявлении.

Компания требует от АОЗ приостановить или отменить закупку до приведения процедуры в соответствие с законодательством, а в дальнейшем проводить ее через открытую платформу Prozorro.

Стерненко обвинил производителя в попытке сорвать закупку

Волонтер, общественный активист и основатель благотворительного фонда "Спільнота Стерненко", бывший советник министра обороны Сергей Стерненко отреагировал в Threads на заявление "Генерала Черешни". По его словам, компания через судебные иски и материалі в анонимных Telegram-каналах якобы пытается заблокировать закупку сотен тысяч FPV-дронов на оптоволокне.

"Фактически коммерческие интересы одного производителя сейчас ставят под угрозу масштабную закупку дронов для фронта", — написал Стерненко.

Он отметил, что технические характеристики для тендеров формировались с участием военных, Генерального штаба, экспертов и производителей. Требования действительно стали более высокими, однако Стерненко объяснил это развитием технологий и потребностями армии.

"Закупки должны формироваться для армии, и интересы солдата здесь на первом месте. Задача производителя — сделать качественное изделие для выполнения боевых задач", — заявил он.

Также Стерненко выдвинул серьезные претензии к продукции "Генерала Черешни". Он утверждает, что его фонд получал от военных жалобы на неправильно установленные двигатели, устаревшие частоты и несоответствие маркировки тепловизионной камеры ее реальным характеристикам.

"Я лично считаю, что поставлять дроны ненадлежащего качества — это преступление против обороны", — подчеркнул активист.

К посту он добавил скриншоты сообщений пользователей соцсетей. В одном из них утверждалось, что в подразделениях определенной бригады собралось около 2532 якобы непригодных дронов "Генерала Черешни". Другой автор обратил внимание на то, что их "нужно допиливать". Независимого подтверждения приведенных в скриншотах утверждений нет.

Стерненко предположил, что производитель не заинтересован в тендерах из-за претензий к качеству его продукции. По его мнению, возможная блокировка процедуры задержит поставки сотен тысяч FPV-дронов военным.

"Срыв процедуры будет означать не только новые круги согласований и потерю времени, но и поставит под угрозу дальнейшее сотрудничество и выделение новых средств на закупку вооружения для Украины", — заявил он.

Народная депутат Марьяна Безугла, которая ранее была в комитете Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, также негативно высказалась о производителе: "Генерал Черешня" — дроны низкого качества, которые массово закупались все это время и навязывались ВСУ. Этому способствовал, в частности, уволенный командующий логистикой Карпенко, правая рука Сырского, который должен был быть не только уволен, но и стать фигурантом расследований правоохранительных органов".

Марьяна Безуглая о дронах "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" ответил в комментариях

В комментариях под сообщением Стерненко представители "Генерала Черешни" начали публиковать информационные карточки из своего заявления в Facebook. В них компания повторила утверждение о якобы сложившихся под конкретного производителя условиях, слишком коротком сроке подачи документов и проведении закупок вне системы Prozorro.

"Приостановить или отменить закупку до того, как ее приведут в норму в соответствии с законами", — так производитель сформулировал свое требование.

При этом в приведенных комментариях компания не ответила на обвинения Стерненко по поводу качества ее дронов и возможной попытки сорвать закупку, а фактически повторила аргументы из предварительного заявления.

Что известно о компании

"Генерал Черешня" — украинская компания, производящая беспилотные системы. Ее основали осенью 2023 года Ярослав и Станислав Гришины и Рудольф Акопян. Производство выросло из волонтерской инициативы из Запорожья, которая после начала полномасштабного вторжения помогала военным автомобилями, амуницией и снаряжением. Название бренда связано с Telegram-каналом "Гнила Черешня", участники которого помогали украинскому подполью на оккупированной части Запорожской области.

Компания производит классические FPV-дроны, аппараты на оптоволокне, дроны-перехватчики AIR и Bullet, беспилотники самолетного типа и наземные станции управления. В конце 2024 года производитель сообщал о выпуске 10-15 тысяч FPV-дронов в месяц, а в 2026 году — о производственных мощностях более 100 тысяч аппаратов ежемесячно. По данным самой компании, ее продукцией пользуются более 200 подразделений сил обороны, а линейка насчитывает около 40 кодифицированных изделий.

Беспилотники "Генерала Черешни" применяют не только для ударов по наземным целям, но и для перехвата российских разведывательных и ударных дронов. Компания также заявляет о высоких показателях своей продукции в системе подтверждения боевых результатов Delta.

"Генерал Черешня" и скандальный шлейф

В июле 2025 года издание "Наші гроші" обратило внимание на резкое увеличение государственных заказов для ООО "Центр исследований беспилотных систем", производящего дроны "Генерал Черешня". По данным журналистов, в 2024 году Агентство оборонных закупок заключило с компанией контракты примерно на 400 млн гривен, а за первое полугодие 2025-го — уже на 4,5 млрд. Авторы также указывали на связи представителей компании с бывшим руководством "Государственного оператора тыла". В АОЗ и компании отрицали возможное влияние этих связей и объяснили рост контрактов общим увеличением закупок дронов.

В этом же материале приводились противоречивые отзывы военных: одни подразделения положительно оценивали дроны, в то время как другие сообщали о необходимости после получения замены видеопередатчиков, полетных контроллеров или частот управления. Представители производителя ранее объясняли часть таких проблем неправильным распределением государством дронов между подразделениями и несоответствием полученных частот потребностям военных.

Еще один публичный конфликт возник в ноябре 2025 года. Производитель "Дики Шершни" обвинил "Генерала Черешню" в копировании своего дрона-перехватчика Sting, якобы выпускаемого под названием Bullet. В "Генерале Черешне" обвинения отвергли: заявили, что подобная форма используется разными мировыми производителями, а внутренние компоненты Bullet являются оригинальными.

Кроме того, название юридического лица — производителя "Генерала Черешни" — фигурировало в материалах уголовного производства по вероятному фиктивному трудоустройству мужчин для получения бронирования от мобилизации. Речь идет именно о версии следствия, изложенной в судебных постановлениях, а не об установленной судом вине компании или ее работников.

Ранее Сергей Стерненко неожиданно вспомнил белорусского певца Макса Коржа. Краткое сообщение в Threads вызвало новую волну обсуждений, ведь это уже не первый подобный жест со стороны активиста.