После удара по Москве: Стерненко обратился к Максу Коржу

Присоединился ли исполнитель к сбору на украинские дроны или это просто совпадение?

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко снова неожиданно вспомнил белорусского певца Макса Коржа. Краткое сообщение у Threads вызвало новую волну обсуждений, ведь это уже не первый подобный жест со стороны активиста.

"Макс Корж, спасибо еще раз", — написал Стерненко, не объяснив, что именно стало поводом для благодарности.

Пост сразу породил десятки предположений среди пользователей соцсетей. Многие считают, что исполнитель мог поддержать один из волонтерских проектов Стерненко или внести вклад в нужды украинских военных.

Стерненко поблагодарил Коржу. Фото: threads

Интересно, что это уже второй подобный пост от Стерненко за последние недели. В начале июня он также кратко обратился к музыканту, написав: "Макс Корж 🤝". Тогда активист не стал раскрывать подробности, но в комментариях многие предполагали, что белорусский артист мог приобщиться к финансированию украинских защитников.

Особенно интересно выглядит этот пост на фоне массированного удара по Москве. Впрочем, сам Стерненко не связывал свою публикацию с этими событиями и не уточнял, за что именно поблагодарил певца. Никаких комментариев на этот счет не давал и сам Макс Корж.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть разразилась гневом из-за украинцев на концерте Макса Коржа. Певец ни разу прямо не назвал Россию и Путина агрессорами, ограничившись размытыми заявлениями.