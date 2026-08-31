Десятки тисяч дронів для ЗСУ під загрозою? Усі деталі публічного конфлікту Стерненка та "Генерала Черешні"

Чому посварилися відомий волонтер та топовий виробник

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Між відомим волонтером та активістом, ексрадником міністра оборони України Сергієм Стерненком та одним із найбільших українських виробників дронів "Генерал Черешня" спалахнув публічний конфлікт через закупівлю сотень тисяч FPV-дронів для військових. Компанія заявила про можливе формування умов під конкретного учасника, натомість активіст звинуватив її у спробі зірвати тендер і постачанні неякісної продукції.

"Телеграф" вирішив розібратися у ситуації. "Генерал Черешня" вже був фігурантом скандалів та навіть кримінального провадження.

"Генерал Черешня" заявив про ризик зловживань під час закупівлі

Компанія-виробник дронів "Генерал Черешня" заявила у Facebook, що вбачає ризик корупційних зловживань під час конкурентної закупівлі, яку проводить державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ).

У компанії наголосили, що підтримують перехід до відкритої моделі, за якої продукцію обиратимуть на підставі її характеристик та ефективності.

"Ми хочемо чесних і відкритих тендерів. В єдиних, поки що, конкурентних закупівлях, що проводились раніше на платформі Prozorro, ми виграли 6 з 7 лотів та виконали свої зобов’язання по кожному з них", — йдеться у заяві.

Водночас організація останньої закупівлі викликала у виробника запитання. У "Генералі Черешні" стверджують, що частина важливих технічних показників взагалі не визначена, тоді як інші вимоги прописані настільки вузько, що відповідати їм може продукція лише одного або кількох виробників.

"Зміст та організація останніх закупівель, яке отримала наша команда, змушує нас вважати процес некомпетентним та таким, що має ризики корупційних зловживань. А конкретно — формування умов закупівлі під конкретного виробника", — заявила компанія.

Серед відсутніх характеристик виробник назвав максимальну та робочу висоту польоту, крейсерську швидкість і злітну масу. Також компанія звернула увагу на відсутність кваліфікаційних критеріїв для учасників.

Ще одна претензія стосується строку підготовки пропозицій. За твердженням "Генерала Черешні", учасникам надали лише чотири робочі дні замість передбачених законодавством щонайменше шести.

"Строк, реально виконати який можуть лише учасники, заздалегідь обізнані про майбутні вимоги", — вважають у компанії.

Окремі запитання у виробника виникли до вимоги надати лист про можливості підприємства проводити випробування. Об’єктивних критеріїв оцінювання цього документа, як стверджує компанія, не встановили.

Крім того, "Генерал Черешня" заявив, що АОЗ проводить закупівлю поза електронною системою: документацію нібито одноразово розіслали електронною поштою обмеженому колу підприємств — без публічного оголошення та електронного аукціону.

"Непрозорий позасистемний спосіб проведення закупівлі, вибірково деталізовані ТТХ, відсутність кваліфікаційних критеріїв, завідомо недостатній строк та невизначені дискреційні вимоги дають підстави вважати, що умови закупівлі могли бути визначені під конкретного виробника", — йдеться у заяві.

Компанія вимагає від АОЗ призупинити або скасувати закупівлю до приведення процедури у відповідність до законодавства, а надалі проводити її через відкриту платформу Prozorro.

Стерненко звинуватив виробника у спробі зірвати закупівлю

Волонтер, громадський активіст та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка", колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко відреагував у Threads на заяву "Генерала Черешні". За його словами, компанія через судові позови та матеріали в анонімних Telegram-каналах нібито намагається заблокувати закупівлю сотень тисяч FPV-дронів на оптоволокні.

"Фактично комерційні інтереси одного виробника зараз ставлять під загрозу масштабну закупівлю дронів для фронту", — написав Стерненко.

Він зазначив, що технічні характеристики для тендерів формувалися за участі військових, Генерального штабу, експертів і виробників. Вимоги справді стали вищими, однак Стерненко пояснив це розвитком технологій та потребами армії.

"Закупівлі мають формуватися для армії, і інтереси солдата тут на першому місці. Завдання виробника — зробити якісний виріб для виконання бойових завдань", — заявив він.

Також Стерненко висунув серйозні претензії до продукції "Генерала Черешні". Він стверджує, що його фонд отримував від військових скарги на неправильно встановлені двигуни, застарілі частоти та невідповідність маркування тепловізійної камери її реальним характеристикам.

"Я особисто вважаю, що постачати дрони неналежної якості — це злочин проти оборони", — наголосив активіст.

До допису він додав скриншоти повідомлень користувачів соцмереж. В одному з них стверджувалося, що в підрозділах певної бригади зібралося близько 2532 нібито непридатних дронів "Генерала Черешні". Інший автор звернув увагу на те, що їх "треба допилювати". Незалежного підтвердження наведених у скриншотах тверджень немає.

Стерненко припустив, що виробник не зацікавлений у тендерах через претензії до якості його продукції. На його думку, можливе блокування процедури затримає постачання сотень тисяч FPV-дронів військовим.

"Зрив процедури означатиме не лише нові кола погоджень і втрату часу, а й поставить під загрозу подальшу співпрацю та виділення нових коштів на закупівлю озброєння для України", — заявив він.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка раніше була в комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, також негативно висловилася про виробника: "Генерал Черешня" — дрони низької якості, які масово закуповувалися весь цей час та нав’язувалися ЗСУ. Цьому сприяв, зокрема, звільнений командувач логістики Карпенко, права рука Сирського, який мав би бути не лише звільнений, а й стати фігурантом розслідувань правоохоронних органів".

Мар'яна Безугла про дрони "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" відповів у коментарях

У коментарях під дописом Стерненка представники "Генерала Черешні" почали публікувати інформаційні картки зі своєї заяви у Facebook. У них компанія повторила твердження про нібито сформовані під конкретного виробника умови, надто короткий строк подання документів і проведення закупівлі поза системою Prozorro.

"Призупинити або скасувати закупівлю до того, як її приведуть у норму відповідно до законів", — так виробник сформулював свою вимогу.

При цьому у наведених коментарях компанія не відповіла на звинувачення Стерненка щодо якості її дронів та можливої спроби зірвати закупівлю, а фактично повторила аргументи з попередньої заяви.

Що відомо про компанію

"Генерал Черешня" — українська компанія, яка виробляє безпілотні системи. Її заснували восени 2023 року Ярослав і Станіслав Гришини та Рудольф Акопян. Виробництво виросло з волонтерської ініціативи із Запоріжжя, яка після початку повномасштабного вторгнення допомагала військовим автомобілями, амуніцією та спорядженням. Назва бренду пов’язана з Telegram-каналом "Гнила Черешня", учасники якого допомагали українському підпіллю на окупованій частині Запорізької області.

Компанія випускає класичні FPV-дрони, апарати на оптоволокні, дрони-перехоплювачі AIR і Bullet, безпілотники літакового типу та наземні станції керування. Наприкінці 2024 року виробник повідомляв про випуск 10–15 тисяч FPV-дронів на місяць, а у 2026 році — про виробничі потужності понад 100 тисяч апаратів щомісяця. За даними самої компанії, її продукцією користуються понад 200 підрозділів Сил оборони, а лінійка налічує близько 40 кодифікованих виробів.

Безпілотники "Генерала Черешні" застосовують не лише для ударів по наземних цілях, а й для перехоплення російських розвідувальних та ударних дронів. Компанія також заявляє про високі показники своєї продукції в системі підтвердження бойових результатів Delta.

"Генерал Черешня" та скандальний шлейф

У липні 2025 року видання "Наші гроші" звернуло увагу на різке збільшення державних замовлень для ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем", яке виробляє дрони "Генерал Черешня". За даними журналістів, у 2024 році Агенція оборонних закупівель уклала з компанією контракти приблизно на 400 млн гривень, а за перше півріччя 2025-го — вже на 4,5 млрд. Автори також вказували на зв’язки представників компанії з колишнім керівництвом "Державного оператора тилу". В АОЗ і компанії заперечили можливий вплив цих зв’язків та пояснили зростання контрактів загальним збільшенням закупівель дронів.

У цьому ж матеріалі наводилися суперечливі відгуки військових: одні підрозділи позитивно оцінювали дрони, тоді як інші повідомляли про необхідність після отримання замінювати відеопередавачі, польотні контролери або частоти керування. Представники виробника раніше пояснювали частину таких проблем неправильним розподілом державою дронів між підрозділами та невідповідністю отриманих частот потребам військових.

Ще один публічний конфлікт виник у листопаді 2025 року. Виробник "Дикі Шершні" звинуватив "Генерала Черешню" у копіюванні свого дрона-перехоплювача Sting, який нібито випускали під назвою Bullet. У "Генералі Черешні" звинувачення відкинули: заявили, що подібна форма використовується різними світовими виробниками, а внутрішні компоненти Bullet є оригінальними.

Крім того, назва юридичної особи — виробника "Генерала Черешні" — фігурувала у матеріалах кримінального провадження щодо ймовірного фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання бронювання від мобілізації. Йдеться саме про версію слідства, викладену в судових ухвалах, а не про встановлену судом провину компанії або її працівників.

Раніше Сергій Стерненко несподівано згадав білоруського співака Макса Коржа. Короткий допис у Threads викликав нову хвилю обговорень, адже це вже не перший подібний жест з боку активіста.