Ширшин заявляет о подставе

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Бывший командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что в его автомобиле обнаружили якобы подброшенные наркотики. Он связывает инцидент со своей публичной критикой отдельных военных подразделений.

Об этом Ширшин сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 28 августа. По информации правоохранителей, данные уже внесены в ЕРДР.

Экс-комбат из "Магуры" заявил о подставе

По утверждению военного, его автомобиль остановили полицейские, якобы действовавшие по предварительно полученной информации. Вблизи также находились неизвестные люди, которых Ширшин посчитал сотрудниками СБУ. Он утверждает, что эти лица передавали правоохранителям информацию о нем. Позже он написал: "Сбушники" предъявили удостоверение оперов НПУ".

По словам Ширшина, вокруг автомобиля впоследствии якобы появились несколько пакетов с веществом, похожим на каннабис. По его словам, правоохранители провели осмотр территории и изъяли найденные предметы.

Отдельно военный сообщил о пакете с веществом растительного происхождения и весами, найденными в салоне автомобиля. Из-за наличия весов, как утверждает Ширшин, ему могут инкриминировать статью 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность, в частности, за незаконный сбыт наркотических средств.

"Нашли еще пакеты с порошками и таблетками.. в местах, о которых я даже не знал", — добавил военнослужащий.

Александр Ширшин. Фото: Facebook

Были данные о нахождении под действием запрещенных веществ?

В комментарии изданию "Бабель" Ширшин рассказал, что инцидент произошел в Харькове, когда он проезжал мимо места дорожно-транспортного происшествия. По его версии, стражи порядка заранее знали, где именно в автомобиле нужно искать запрещенные вещества.

По его словам, изначально полицейские заявили, что получили информацию о его возможном нахождении под действием определенных веществ. Ширшин якобы предложил пройти соответствующее обследование в медицинском учреждении, однако перед этим правоохранители попросили разрешить осмотр автомобиля.

Сначала военный открыл багажник, где, как он утверждает, ничего запрещенного не нашли. После этого полицейские осмотрели салон и личные вещи, а затем попросили открыть подлокотник на заднем сиденье.

Ширшин заверил, что не пользовался этим подлокотником. Внутри он увидел неизвестный пакет, содержащий вещество растительного происхождения, небольшие весы и несколько пустых пакетиков.

По словам военного, полицейский предложил вернуть находку в салон, однако Ширшин отказался, заявив, что пакет ему не принадлежит. После этого он закрыл автомобиль и оставил пакет на его крыше.

На момент разговора с журналистами Ширшин ожидал прибытия адвоката и следственно-оперативной группы.

Сам военный связывает событие со своей резкой критикой штурмовых полков. Он предполагает, что к инциденту может быть причастен командир 225 отдельного штурмового полка Олег Ширяев, с которым у него продолжается конфликт.

"У меня больше конфликта ни с кем нет, кроме как с 225 и 425", — сказал Ширшин.

Никаких доказательств в подтверждение этого предположения он не обнародовал и заявил, что обыску предшествовал ряд других событий, подробности которых пообещал сообщить позже.

Оперативная информация и внесение в ЕРДР: что сообщает полиция

В свою очередь полиция Харьковской области сообщила, что когда полицейские остановили автомобиль Audi, по оперативной информации, у водителя могли быть при себе наркотические вещества. Также государственный номерной знак не соответствовал указанному транспортному средству, сообщили в пресс-службе.

"Во время общения с правоохранителями водитель — военнослужащий — дал согласие на осмотр автомобиля. В дальнейшем мужчина достал из подлокотника между сиденьями сверток, внутри которого были пакеты черного цвета, весы и вещество растительного происхождения. Водитель распаковал сверток, положил его на крышу автомобиля, и заявил, что запрещенные вещества ему не принадлежат", — говорится в публикации.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, изъявшая два черных зип-пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Эти вещи направят на экспертное исследование для установления состава и происхождения.

"По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины", – пишут в пресс-службе.

Что известно о конфликте Ширшина с командованием

Напомним, Александр Ширшин возглавил батальон 47-й бригады в июле 2024 года, а 14 августа 2025-го покинул пост. Как пишет НВ, 17 мая 2025 года он сообщил, что подал командованию рапорт из-за "дебильных задач", которые, по его словам, привели к потерям среди личного состава. Военный также выразил надежду, что его уволят с должности.

3 июля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование готово перевести комбата в подразделение, которое тот выберет.

После публичных обвинений в Генеральном штабе сообщили о создании рабочей группы. Она должна была проанализировать приказы и распоряжения, поступавшие в батальон с разных уровней военного управления, и оценить целесообразность принятых решений с учетом боевой обстановки.

16 июня офицер рассказал о результатах проверки. По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что он якобы проявил недисциплинированность, распространив служебную информацию в социальных сетях, и потому заслуживает замечания.

Уже 20 июня военный заявил, что командование ВСУ не спешит реагировать на озвученные им проблемы. В частности, речь шла о якобы неоправданных потерях украинских военнослужащих во время Курской операции.

7 августа 2026 года бывший комбат сообщил, что суд признал противоправным и отменил приказ Сырского, в котором говорилось о его "недисциплинированности".

Напомним, что главная ведьма Украины, как она сама себя называет, Мария Тихая предсказала, что командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Белецкий может в будущем стать главнокомандующим Вооруженными силами Украины. В настоящее время этот пост занимает Михаил Драпатый.