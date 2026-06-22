Украинский язык заполонили не только русские, но и польские слова: 20 примеров от языковеда
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Происхождение части привычных слов может оказаться неожиданным
Пытаясь избавиться от русизмов, украинцы массово заменяют их заимствованиями из польского языка — полонизмами. Языковед и редактор Ольга Васильева призывает украинцев проверять слова на самобытность по "Словарю украинского языка" Бориса Гринченко.
Она также составила перечень слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, которые на самом деле заимствованы. "Загляните в словарь Гринченко, где найдете несколько сотен псевдорусизмов, которые заменили, в частности, полонизмами", — пишет она.
Слова-полонизмы в украинском языке:
- Чекати — на украинском ждати,
- Тримати — держати,
- Смажити — жарити,
- Пательня — сковорода,
- Виделка — вилка,
- Смаколики — ласощі,
- Кав'ярня — каварня,
- Потяг — поїзд,
- Пасок — пояс,
- Шпиталь — госпіталь,
- Перепрошую — пробачте,
- На кшталт — на зразок
- Членкиня — членка
- Наразі — поки що.
Выражения-полонизмы в украинском языке
- Врешті-решт — кінець кінцем.
- Їхати до — їхати в.
- Мати рацію — бути правим.
- Я не є прихильником — я не прихильник.
- Що пʼять років — кожні пʼять років.
- За годину буду — через годину буду.
Заметим, если слово по-украински похоже на русское, но оно зафиксировано в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко (1907-1909 гг.), изданном еще в царские времена, когда украинский язык искусственно не сближали с русским, — это слово абсолютно исконное. Однако в словаре встречается не только литературная лексика, но и присущая говорам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что вступил в силу закон, исключающий русский язык из перечня языков, по которым Украина выполняет обязательства по Европейской хартии о защите языков национальных сообществ и коренных народов. Власть объясняет это необходимостью ограничить российское имперское влияние и усилить языковую безопасность государства.