Украинский язык заполонили не только русские, но и польские слова: 20 примеров от языковеда

Происхождение части привычных слов может оказаться неожиданным

Пытаясь избавиться от русизмов, украинцы массово заменяют их заимствованиями из польского языка — полонизмами. Языковед и редактор Ольга Васильева призывает украинцев проверять слова на самобытность по "Словарю украинского языка" Бориса Гринченко.

Она также составила перечень слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, которые на самом деле заимствованы. "Загляните в словарь Гринченко, где найдете несколько сотен псевдорусизмов, которые заменили, в частности, полонизмами", — пишет она.

Слова-полонизмы в украинском языке:

Чекати — на украинском ждати,

Тримати — держати,

Смажити — жарити,

Пательня — сковорода,

Виделка — вилка,

Смаколики — ласощі,

Кав'ярня — каварня,

Потяг — поїзд,

Пасок — пояс,

Шпиталь — госпіталь,

Перепрошую — пробачте,

На кшталт — на зразок

Членкиня — членка

Наразі — поки що.

Выражения-полонизмы в украинском языке

Врешті-решт — кінець кінцем.

Їхати до — їхати в.

Мати рацію — бути правим.

Я не є прихильником — я не прихильник.

Що пʼять років — кожні пʼять років.

За годину буду — через годину буду.

Заметим, если слово по-украински похоже на русское, но оно зафиксировано в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко (1907-1909 гг.), изданном еще в царские времена, когда украинский язык искусственно не сближали с русским, — это слово абсолютно исконное. Однако в словаре встречается не только литературная лексика, но и присущая говорам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вступил в силу закон, исключающий русский язык из перечня языков, по которым Украина выполняет обязательства по Европейской хартии о защите языков национальных сообществ и коренных народов. Власть объясняет это необходимостью ограничить российское имперское влияние и усилить языковую безопасность государства.