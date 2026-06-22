Укр

Украинский язык заполонили не только русские, но и польские слова: 20 примеров от языковеда

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык Новость обновлена 22 июня 2026, 09:43
Украинский язык. Фото Коллаж "Телеграфа"

Происхождение части привычных слов может оказаться неожиданным

Пытаясь избавиться от русизмов, украинцы массово заменяют их заимствованиями из польского языка — полонизмами. Языковед и редактор Ольга Васильева призывает украинцев проверять слова на самобытность по "Словарю украинского языка" Бориса Гринченко.

Она также составила перечень слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, которые на самом деле заимствованы. "Загляните в словарь Гринченко, где найдете несколько сотен псевдорусизмов, которые заменили, в частности, полонизмами", — пишет она.

Слова-полонизмы в украинском языке:

  • Чекати — на украинском ждати,
  • Тримати — держати,
  • Смажити — жарити,
  • Пательня — сковорода,
  • Виделка — вилка,
  • Смаколики — ласощі,
  • Кав'ярня — каварня,
  • Потяг — поїзд,
  • Пасок — пояс,
  • Шпиталь — госпіталь,
  • Перепрошую — пробачте,
  • На кшталт — на зразок
  • Членкиня — членка
  • Наразі — поки що.

Выражения-полонизмы в украинском языке

  • Врешті-решт — кінець кінцем.
  • Їхати до — їхати в.
  • Мати рацію — бути правим.
  • Я не є прихильником — я не прихильник.
  • Що пʼять років — кожні пʼять років.
  • За годину буду — через годину буду.

Заметим, если слово по-украински похоже на русское, но оно зафиксировано в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко (1907-1909 гг.), изданном еще в царские времена, когда украинский язык искусственно не сближали с русским, — это слово абсолютно исконное. Однако в словаре встречается не только литературная лексика, но и присущая говорам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вступил в силу закон, исключающий русский язык из перечня языков, по которым Украина выполняет обязательства по Европейской хартии о защите языков национальных сообществ и коренных народов. Власть объясняет это необходимостью ограничить российское имперское влияние и усилить языковую безопасность государства.

Теги:
#Польша #Украинский язык