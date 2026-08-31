Дефицит продуктов в Украине: сколько в "АТБ" стоит рис на фоне российских ударов по складам

В сети даже действует доставка купленных продуктов

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В результате ударов россиян по складам торговых сетей в Украине возник дефицит продуктов на полках супермаркетов. Это касается и некоторых популярных круп.

"Телеграф" решил выяснить, какая ситуация сейчас с запасами риса в "АТБ". Стоит отметить, что эта крупа все еще доступна покупателям.

Так, в онлайн магазине сети доступны разные виды риса (долгозернистый, пропаренный, круглозернистый, измельченный и т.п.) от марок "Умный выбор", "Аттуал" и других. Стоимость 1 кг риса составляет от 46,90 до 99,90 гривен в зависимости от сорта и торговой марки.

Рис в сети АТБ

Рис в сети АТБ

Рис в сети АТБ

Также в сети АТБ доступна доставка продуктов. Для этого нужно сделать заказ на минимальную сумму 299 гривен.

Время доставки заказа составляет от 60 до 120 минут. Однако во время военного положения время доставки может быть увеличено.

Какие продукты "АТБ" ограничил в одном чеке

С 28 августа 2026 года в магазинах сети "АТБ" действуют ограничения на продажу отдельных групп товаров. Новые правила распространяются как на покупки в магазинах, так и на онлайн-заказ. О том, какие именно продукты попали под ограничения, "Телеграфу" рассказал сотрудник сети.

В частности, в сети установили лимиты самых популярных категорий продуктов. В частности, на:

рыбные и морепродуктовые консервы;

мясные консервы;

масло и уксус;

продукты быстрого приготовления и пищевые концентраты;

крахмал;

крупы;

макаронные изделия;

хлопья;

соль;

соду;

товары для выпечки;

сахар;

куриные яйца.

На какие продукты действует ограничение в АТБ. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары чаще всего воруют у "АТБ". Некоторые позиции из этого списка действительно могут удивить.