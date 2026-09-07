Виткофф и Кушнер — "лучше Patriot". 5 лучших фото Яна Доброносова с исторической встрече в Киеве

Зеленский вручил спецпредставителям Трампа особые футболки и вышиванки в память о визите.

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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали в Украине – это первый визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа. Они встретились с Владимиром Зеленским и обсудили ряд вопросов как о мирных переговорах, так и о помощи, которая может потребоваться Украине для прохождения зимнего периода. Основные события визита — в фото "Телеграфа"

"Hi Jared! Hi Steve!", — президент Украины дружелюбно встретил гостей на Софийской площади. После приветственных объятий уважаемые гости, у президента и спутников была небольшая экскурсия по Софийскому собору.

Владимир Зеленский и Стив Уиткофф обнимаются при встрече в Киеве/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кроме официальных представителей Украины и США, присутствовали европейцы. Речь идет о советниках по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. Флаги этих стран стояли за столом переговоров наравне с украинским и американским.

Переговоры с посланниками Трампа/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Джаред Кушнер улыбнулся, увидев камеру, до этого сохранял серьезность/ Ян Доброносов, "Телеграф"

После переговоров Кушнер, Уиткофф и Зеленский вышли пообщаться с журналистами. Не обошлось и без шуток — Зеленский с улыбкой сказал, что приезд спецпредставителей Трампа сработал для Киева лучше Patriot. Встреча прошла в Мариинском дворце, где Зеленский ранее дал интервью Лори Лумер.

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Владимир Зеленский/Ян Доброносов, "Телеграф"

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Владимир Зеленский на фоне Мариинского дворца/Ян Доброносов, "Телеграф"

Отдельно стоит упомянуть фото Давида Арахамии в футболке "Киевский режим". Аналогичные футболки и вышиванки Зеленский подарил Уиткоффу и Кушнеру. Фото корреспондента "Телеграфа" с демонстрацией футболки получилось настолько ярким, что быстро приобрело популярность в сети.

Давид Арахамия и футболка "Киевский режим", такие же подарили Уиткоффу и Кушнеру/ Артур Гор, "Телеграф"

Телеграмм-каналы подхватили фото с Арахамией в футболке

"Телеграф" напоминает, что риторика о "киевском режиме" очень распространена среди российских политиков. Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если "оставить режим" в Киеве, это, по его мнению, даст "зеленый свет нацизму".