Виткофф и Кушнер — "лучше Patriot". 5 лучших фото Яна Доброносова с исторической встрече в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Зеленский вручил спецпредставителям Трампа особые футболки и вышиванки в память о визите.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали в Украине – это первый визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа. Они встретились с Владимиром Зеленским и обсудили ряд вопросов как о мирных переговорах, так и о помощи, которая может потребоваться Украине для прохождения зимнего периода. Основные события визита — в фото "Телеграфа"
"Hi Jared! Hi Steve!", — президент Украины дружелюбно встретил гостей на Софийской площади. После приветственных объятий уважаемые гости, у президента и спутников была небольшая экскурсия по Софийскому собору.
Кроме официальных представителей Украины и США, присутствовали европейцы. Речь идет о советниках по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. Флаги этих стран стояли за столом переговоров наравне с украинским и американским.
После переговоров Кушнер, Уиткофф и Зеленский вышли пообщаться с журналистами. Не обошлось и без шуток — Зеленский с улыбкой сказал, что приезд спецпредставителей Трампа сработал для Киева лучше Patriot. Встреча прошла в Мариинском дворце, где Зеленский ранее дал интервью Лори Лумер.
Отдельно стоит упомянуть фото Давида Арахамии в футболке "Киевский режим". Аналогичные футболки и вышиванки Зеленский подарил Уиткоффу и Кушнеру. Фото корреспондента "Телеграфа" с демонстрацией футболки получилось настолько ярким, что быстро приобрело популярность в сети.
"Телеграф" напоминает, что риторика о "киевском режиме" очень распространена среди российских политиков. Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если "оставить режим" в Киеве, это, по его мнению, даст "зеленый свет нацизму".